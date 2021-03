Voormalig filmproducent Harvey Weinstein wordt weer voor de rechter gesleept door een vrouw die hem van misbruik beschuldigt. Model Hayley Gripp zegt dat Weinstein in 2012 probeerde haar te verkrachten in een hotelkamer.

De advocaat van Gripp zegt tegen NBC News dat haar cliënt geen aangifte doet, omdat de 69-jarige Weinstein feitelijk toch al levenslang heeft gekregen. Een rechtbank in New York veroordeelde hem vorig jaar tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor het seksueel misbruik van twee vrouwen.

Gripp zegt dat Weinstein zich aan haar vergreep toen ze 19 was. Ze zou in een hotel zijn benaderd door een medewerkster van de filmmaker. Die lokte haar naar een hotelkamer met de belofte dat ze een 'belangrijke producent' kon ontmoeten. Daar verloor het model naar eigen zeggen het bewustzijn na het drinken van een glas wijn.

Worsteling

Toen Gripp bij bewustzijn kwam, zou het misbruik al zijn begonnen. Daarop ontstond een worsteling en stak ze Weinstein met een nagel. Ze vluchtte weg uit de kamer en kwam de medewerkster van de filmmaker tegen. Die zou op wacht hebben gestaan en dreigde dat Gripp in een 'psychiatrische inrichting' zou belanden als ze haar verhaal met iemand zou delen. Het model zou pas hebben beseft wie haar misbruiker was toen vrouwen massaal naar buiten begonnen te treden met hun beschuldigingen. Ze eist nu een schadevergoeding en wil dat een jury zich over de zaak buigt. Daarnaast is ze bereid mee te werken met onderzoeken van de politie naar Weinstein.

Leugendetectortest

De oud-producent zegt volgens zijn woordvoerder dat hij Gripp niet kent en bereid is tot een test met een leugendetector om dat te bewijzen. Hij uitte ook kritiek op de pers. Die geeft volgens Weinstein een podium aan iedereen die met 'onbewezen en absurde' beschuldigingen tegen hem komt.

Gripp is niet de eerste persoon die compensatie eist van Weinstein, die door veel vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag. Een rechter in Delaware gaf eerder dit jaar groen licht voor een omstreden schikking van 17 miljoen dollar (14 miljoen euro). Tientallen vrouwen kunnen aanspraak maken op een deel van dat bedrag.

