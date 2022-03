De European Film Academy veroordeelt 'de door Rusland begonnen oorlog' met klem. 'De soevereiniteit en het territorium van Oekraïne moeten worden gerespecteerd. Poetins daden zijn afschuwelijk en volstrekt onaanvaardbaar', zegt de organisatie dinsdag in een verklaring. Daarom schaart de European Film Academy zich achter de oproep van de Ukrainian Film Academy om Russische films te boycotten.

'Wat ons het meest bezighoudt, is het lot van de Oekraïners en onze harten zijn bij de Oekraïense gemeenschap van filmmakers. We zijn ons er ten volle van bewust dat verschillende leden gewapenderhand tegen de agressor strijden. Daarom zal de Academy Russische films dit jaar uitsluiten van de European Film Awards en we steunen elk element van de boycot', aldus nog de European Film Academy.

'In het licht van een brutale en ongerechtvaardigde aanval, moeten we onze zusters en broeders in Oekraïne, wier levens in gevaar zijn, bijstaan', klinkt het. De filmorganisatie wil daarom haar 'complete en totale solidariteit met het heldhaftige volk van Oekraïne' uitspreken. Achter de schermen werden intussen financiële middelen ingezameld en ondersteunende structuren opgezet.

De organisatie wil alle filmmakers die haar geloof in 'menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en mensenrechten' delen, steunen en verenigen. De European Film Academy, gevestigd in de Duitse hoofdstad Berlijn, heeft als doel om de Europese filmcultuur te stimuleren. Elk jaar organiseert ze de European Film Awards, de Europese tegenhanger van de Oscars.

