Erwin Provoost stapt eind december op als directeur-intendant bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat laat het fonds dinsdag weten.

Erwin Provoost (Gent, 1954) ging op 1 januari 2018 officieel aan de slag als directeur-intendant van het VAF. Zijn voortijdig vertrek is ingegeven door persoonlijke redenen. De volgende maanden zal hij instaan voor een vlotte overgang met het oog op de opvolging. 'Erwins beslissing om het VAF voortijdig te verlaten komt als een complete verrassing, zowel voor het bestuur en het team van het fonds als voor de sector', zegt VAF-voorzitter Kenneth Taylor. 'Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat we met zijn vertrek een bijzonder gedreven en gepassioneerd man zullen verliezen die zowel zijn team als de professionals met wie hij in contact stond enorm kon motiveren en inspireren. Erwin kon zowel zakelijk als creatief terugvallen op een zeer ruime knowhow.' In een korte reactie laat Provoost weten dat hij tevreden terugkijkt 'op een productieve dialoog met de audiovisuele creatiesector die constant in beweging is en vandaag meer dan ooit voor tal van uitdagingen staat. Ik ben ook dankbaar voor de constructieve samenwerking met de overheid, het bestuur en mijn team. Ik ga dit alles zeker missen van zodra ik mijn bevoorrechte rol straks weer inruil voor die van toeschouwer.' (Belga)