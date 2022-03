Laura Wandels speelfilmdebuut 'Un Monde' wint Ensor voor Beste Coproductie en Beste Franstalige Belgische Film en regisseur Alex van Warmerdam en broer en producent Marc van Warmerdam ontvingen een Lifetime Achievement Award.

Regisseur Alex van Warmerdam en broer en producent Marc van Warmerdam hebben dinsdagavond een Lifetime Achievement Award ontvangen op het Filmfestival van Oostende. De twee broers vieren tijdens het festival dan ook een jubileum. Alex van Warmerdam heeft met 'Nr.10' zijn tiende film uit, zijn broer Marc is sinds de film 'De jurk' van 1996 de producent van zijn films.

Het duo richtte bovendien de theatergezelschappen Orkater en De Mexicaanse Hond op. Daarom wilde Filmfestival Oostende hun werk bekronen met een Lifetime Achievement Award. Die werd hen dindsagavond overhandigd bij de avant-première van 'Nr.10'. De vertoning werd bijgewoond door de cast en crew met onder meer Tom Dewispelaere, Gene Bervoets, Stijn Van Opstal en Marieke Dilles.

De verschillende films van Alex van Warmerdam, waaronder 'De Noorderlingen' en 'Abel', worden bovendien tijdens het filmfestival vertoond in de Masterselectie.

Laura Wandels film krijgt twee Ensors

Laura Wandels speelfilmdebuut 'Un Monde' kon al meerdere keren het publiek en internationale jury's bekoren. Zo won het drama vorig jaar nog de FIPRESCI Prijs op het filmfestival van Cannes. De film wist ook prijzen te verzilveren op Les Magritte du Cinéma in Franstalig België. Met de Ensors, wordt Un Monde nu ook aan Vlaamse kant bekroond.

'Ik ben bijzonder blij en vereerd. Ik wil graag het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) extra bedanken, alsook mijn producenten. Dank ook aan De Ensors om Belgische cinema in de schijnwerpers te zetten en te benadrukken dat cultuur van essentieel belang is', zei Wandels.

Andere genomineerden waren Adoration van Fabrice du Welz, Filles de joie van Frédéric Fonteyne en Anne Paulicevich, Les intranquilles van Joachim Lafosse en Une vie démente van Ann Siron en Raphaël Balboni.

Nachtwacht 3

De jeugdfilm 'Nachtwacht 3: De Dag van de Bloedmaan' heeft de Ensor Box Office Award gewonnen. In totaal kreeg de film al 120.000 bezoekers over de vloer.

'Nachtwacht 3: De Dag van de Bloedmaan', is intussen de derde Nachtwachtfilm na 'De Poort der Zielen' uit 2018 en 'Het Duistere Hart' van 2019. Sinds de première op 11 december zakten al 120.000 fans af naar de cinema voor de derde Nachtwachtfilm.

Net zoals in de televisieserie gaan acteurs Giovanni Kemper, Céline Verbeeck, Louis Thyssen, Peter Van De Velde en Sven De Ridder terug naar Schemermeer. Gastrollen zijn deze keer voor Nora Gharib, Guga Baùl en Saartje Vandendriessche. Deze keer staat de weerwolf centraal in het verhaal. Nachtwacht 3 is nog steeds te zien in Vlaamse en Brusselse bioscopen.

