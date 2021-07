De series 'The Crown' van Netflix en 'The Mandalorian' van Disney+ zijn de grootste kanshebbers op een Emmy Award, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Beide series zijn in totaal 24 keer genomineerd.

'The Crown', het kostuumdrama dat de saga van de Britse koninklijke familie fictief vertelt, en 'The Mandalorian', een liveactionserie in het Star Wars-universum, werden beide genomineerd in de categorie 'beste dramareeks'. Superheldenserie 'WandaVision' van Disney+ sleepte 23 nominaties in de wacht. Ook 'The Handmaid's Tale' (21 nominaties) en de komische serie 'Ted Lasso' (20 nominaties) maken grote kans op een beeldje. De Emmy's worden op 19 september uitgereikt. De show, met een beperkt publiek, wordt gepresenteerd door acteur en komiek Cedric The Entertainer.