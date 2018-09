Eén jaar #metoo: 7 daders en waar ze nu staan

James Franco

Wie? Acteur in onder meer 127 Hours, Spring Breakers en The Disaster Artist.

Waarvan is hij beschuldigd? Vijf getuigenissen van seksueel ongepast gedrag.

Wat doet hij nu? Zit in het tweede seizoen van The Deuce en de nieuwe film van de Coen-broers. Heeft nog acht andere films op het programma staan voor het komende anderhalf jaar.

Aziz Ansari

Wie? Komiek en acteur in onder meer Parks and Recreation en Master of None.

Waarvan is hij beschuldigd? Eén getuigenis over twijfelachtige toestemming tot seks.

Wat doet hij nu? Heeft een nieuwe stand-uptournee aangekondigd. Maakt straks een derde seizoen van Master of None.

Kevin Spacey

Wie? Acteur van onder meer The Usual Suspects en House of Cards.

Waarvan is hij beschuldigd? Bijna veertig getuigenissen van verkrachting, seksueel geweld en intimidatie.

Wat doet hij nu? Onduidelijk. Niemand lijkt te weten waar hij is.

Roman Polanski

Wie? Regisseur van onder meer Chinatown en The Pianist.

Waarvan is hij beschuldigd? Meerdere getuigenissen van verkrachting van minderjarige meisjes, waarvan twee aanklachten (die teruggaan tot de jaren 70) sinds metoo begon.

Wat doet hij nu? Werkt in Frankrijk aan zijn Zola-verfilming J'accuse.

Luc Besson

Wie? Regisseur-producer van onder meer The Fifth Element, Léon en de Taxi-reeks. Mede-eigenaar van productiehuis en distributeur EuropaCorp.

Waarvan is hij beschuldigd? Meerdere getuigenissen van verkrachting.

Wat doet hij nu? Blijft verder werken als regisseur, schrijver en producer.

John Lasseter

Wie? De voormalige CCO van Pixar en Disney

Waarvan is hij beschuldigd? Ongepast gedrag en een cultuur van seksisme.

Wat doet hij nu? Verlaat Disney eind van dit jaar.

Jeffrey Tambor

Wie? Acteur uit onder meer Transparent en Arrested Development.

Waarvan is hij beschuldigd? Meerdere klachten van seksueel ongepast gedrag, één getuigenis van verbale agressie op het werk.

Wat doet hij nu? Ontslagen bij Transparent. Geen nieuwe projecten aangekondigd.