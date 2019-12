Twee van de tien films die nog in de running zijn voor de Oscar voor beste liveactionkortfilm zijn van Belgische makelij. Ook in de categorie korte animatiefilm is ons land nog in de running.

De Belgische kortfilms "Une soeur" (A Sister) van Delphine Girard en "Les petites mains" (Little Hands) van Rémi Allier staan op de shortlist voor de Oscars 2020 in de categorie Live Action Short Film. Dat meldt de Franse Gemeenschap dinsdag in een persbericht.

Une soeur is een psychologische thriller met Veerle Baetens, Selma Alaoui en Guillaume Duhesme. De shortfilm van Versus production in samenwerking met de RTBF won al een tiental prijzen op festivals. Les petites mains van Rémi Allier, met Jan Hammenecker en Sandrine Blancke, vertelt het verhaal van Léo, de 2-jarige zoon van een fabrieksmanager die wordt ontvoerd door een werknemer bij de aankondiging van de fabriekssluiting. De prent is een productie van Wrong Men in coproductie met onder meer de RTBF.

In de categorie korte animatiefilm heeft Mind My Mind van Floor Adams de shortlist gehaald. Het is de eerste animatiefilm van Adams, die kijkers inzage probeert te geven in het leven van een autistisch persoon. De film wordt gecoproduceerd door het Vlaamse Fabrique Fantastique met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

De Oscarrace voor Nuestras Madres van César Díaz daarentegen is voorbij. De Belgisch-Frans-Spaanse productie is door The Academy of Motion Picture Arts and Sciences niet geselecteerd voor de Oscar van beste buitenlandse film. Op het Filmfestival van Cannes won de prent de Camera d'Or, de prijs voor het beste debut.

Op 13 januari worden de genomineerden bekendgemaakt. Vorig jaar stonden twee Belgische kortfilms (May Day en Icarus) op de shortlist maar geen van beide haalde uiteindelijk een nominatie. De 92ste editie van de Oscars vindt plaats op 9 februari in het Dolby Theatre in Los Angeles.