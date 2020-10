De documentaire Petite Fille van Sébastien Lifshitz is op de 47ste editie van Film Fest Gent bekroond met de Grand Prix voor Beste Film. De Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek en Sound Design gaat dit jaar naar de zwart-witfilm Servants van Ivan Ostrochovský.

De internationale jury - bestaande uit Fabrice du Welz, Benh Zeitlin, Natali Broods, Dascha Dauenhauer en Damien Manivel - heeft het doek laten vallen over de Officiële Competitie van Film Fest Gent 2020. Met Petite Fille bekroonde ze voor het eerst sinds 1985 een documentaire met de Grand Prix voor Beste Film. De Franse regisseur Sébastien Lifshitz was in Gent aanwezig om er zijn intieme film persoonlijk voor te stellen. Hij ziet zo hoe zijn portret van een klein meisje dat geboren is in het lichaam van een jongen een distributiepremie wint van 20.000 euro, plus 27.500 euro ter ondersteuning van een mediacampagne.

Petite Fille volgt de kleine Sasha die al op driejarige leeftijd aan haar ouders vertelt dat ze een meisje wil zijn als ze groot is. Lifshitz laat ons kennismaken met een buitengewoon gezin dat onbevooroordeeld vecht voor de aanvaarding van hun kind.

De jury formuleerde het zo: 'Petite Fille is een wondermooi portret van een familie die vecht voor het geluk van hun dochter. Het vertoont menselijkheid op een nobele wijze. De film is oprecht, maar niet sentimenteel en opende ons hart zoals geen enkele andere film dat deed.'

Servants

De jury deelde daarnaast de Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek en Sound Design uit. Die eer viel te beurt aan het in zwart-wit gefilmde Servants van de Slovaakse regisseur Ivan Ostrochovský. Servants volgt twee jonge priesters in het voormalige Tsjechoslowakije van 1980, toen de Katholieke Kerk zich moest onderwerpen aan de communistische regering. De onderhuids beklijvende score door Christian Lolea en Miroslav Tóth en het sound design van Michal Novinski maken ongemakkelijk voelbaar hoe alomtegenwoordig de controle van de geheime dienst was in het Tsjechoslowakije onder communistisch bewind. Aan deze prijs is een distributiepremie van 10.000 euro verbonden naast een ondersteuning van de mediacampagne voor 12.000 euro.

Over Servants zei de internationale jury: 'Servants is een groots voorbeeld van exceptionele cinema. Geluid, beeld en verhaal zijn zorgvuldig opgebouwd en elk element is op het hoogst mogelijk niveau. De alomtegenwoordige score en het sterk beladen sound design ondersteunen de beelden op een unieke, moderne en vaak verwrongen manier en tillen de film tot voorbij excellentie.'

Kortfilmprijzen

Eerder al sloot Film Fest Gent het kortfilmweekend af op zondag 18 oktober met de prijsuitreiking van de kortfilmcompetities. Perpetual Night van Pedro Peralta won Best International Short. Het Iraanse A Horse Has More Blood Than a Human van Abolfazi Talooni ontving een speciale vermelding. De Prijs voor de Beste Belgische Studentenkortfilm ging naar de animatiefilm Tussen de bijen en de tarbot van Linnea Lidegran Correia (KASK).

Op maandag 26 oktober worden ook nog de North Sea Port Publieksprijs en Canvas Publieksprijs bekendgemaakt.

