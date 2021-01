De documentaire 'Fellini degli spiriti' is van 18 tot en met 22 januari gratis te zien op pleasereleaseme.be, een initiatief van zes filmhuizen in vijf provincies en Brussel.

Federico Fellini, hij overleed in oktober 1993, blijft een van de grootste Italiaanse regisseurs aller tijden. Vorig jaar, in het kader van de 100ste verjaardag van de maestro, draaide cineaste Anselma dell'Olio de documentaire 'Fellini degli spiriti'. Die docu is van 18 tot en met 22 januari gratis te zien op pleasereleaseme.be, een initiatief van zes filmhuizen in vijf provincies en Brussel.

Federico Fellini was een van de regisseurs die verantwoordelijk was voor de Italiaanse filmrenaissance na WO II. Dat deed hij met films als 'La strada', 'La dolce vita', Otto et mezzo', 'Giulietta delg spirit' en 'Amarcord'.

Hoewel Fellini altijd sterk beïnvloed is geweest door het neorealisme brak hij later met die stroming en ging hij alsmaar meer inzetten op het groteske, de satire en de fantasie.

Dit documentaire portret toont Fellini die op zoek is naar de onbewuste en spirituele dimensies van het leven. Fellini deed bijvoorbeeld inspiratie op bij de Jungiaanse psychoanalyse, psychiater Ernst Bernard, de tarotkaarten en de telepathische en helderziende krachten van zijn vriend Gustavo Rol om het onzichtbare zichtbaar te maken en zijn dromen tot films te vervullen.

De docu zoomt daar op in aan de hand van interviews met filmmakers als William Friedkin, Damien Chazelle en Terry Gilliam maar bevat ook heel wat prachtige, recent gerestaureerde fragmenten. De animatiefragmenten zijn dan weer gerealiseerd in samenwerking met het Belgische animatieproductiehuis Walking The Dog.

