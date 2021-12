Van Annette tot Nomadland, deze 10 films gooiden hoge ogen dit jaar.

1. Titane, Julia Ducournau

Excentrieke, ontroerende en somptueus in beeld geoliede trip over een jonge vrouw met een titaniumplaat in haar schedel die zich door een Cadillac laat bezwangeren. Furieuze fetisjcinema vol seks, geweld, sardonische humor en beukende techo. De wildste Gouden Palm ooit.

2. The Power of the Dog, Jane Campion

Onderdrukte begeerte, verwrongen (machts)relaties en verstikkende conventies: Jane Campion berijdt haar stokpaardjes, maar dit keer vanuit masculien perspectief en op de prairies van Montana anno 1920. Met Benedict Cumberbatch als alfarancher.

3. Saint Maud, Rose Glass

Een jonge vereenzaamde verpleegster is haar geloof én haar patiënte zo toegewijd dat het obsessief en ronduit akelig wordt. Voor alle partijen. Een intense mix van Brits realisme en psychohorror à la Polanski.

4. Moffie, Oliver Hermanus

Een jonge blanke milicien in het Zuid-Afrika van de jaren tachtig wordt verliefd op een medesoldaat. Soms broeierig sensueel, soms rauw realistisch.

5. First Cow, Kelly Reichardt

Reichardt verkent na Meek's Cutoff opnieuw het niet zo Wilde Westen, dit keer met twee berooide outsiders en een melkkoe in de modderige schaduw van de Amerikaanse droom.

6. The Assistant, Kitty Green

Een jonge vrouw bij een filmproductiemaatschappij ontdekt al gauw dat machtsmisbruik en seksisme er in elk kantoor loeren. Een klinisch precieze, langzaam verstikkende psychothriller over het banale kwaad op de werkvloer.

7. Annette, Leos Carax

De Franse beeldenstormer duikt de wondere wereld van de Sparks-broers binnen, met Adam Driver als knorrige komiek, Marion Cotillard als diens operazingende eega en hun wel héél bijzondere baby. Een integraal gezongen fabel en de mafste musical in tijden. So you may start!

8. Un monde, Laura Wandel

Pakkend, in dardenniaans neorealisme gegoten portret van een zevenjarig meisje dat de jungle van de speelplaats moet zien te overleven. Beste Belgische debuut én onze beste Oscarinzending sinds Girl.

9. The Father, Florian Zeller

In zijn ontroerende, benauwende en desoriënterende regiedebuut loodst theaterauteur Florian Zeller u door het verwarde brein van een patriarch - Anthony Hopkins - die begint te sukkelen met dementie, tot horreur van zijn dochter én hemzelf.

10. Nomadland, Chloé Zhao

Chloé Zhao trekt door de VS - en haar mythologie - in het zog van een zestigjarige vrouw die met haar camper van interimbaantje naar parkeerterrein tuft. Bekroond met de Gouden Leeuw én de Oscar voor beste film.

Excentrieke, ontroerende en somptueus in beeld geoliede trip over een jonge vrouw met een titaniumplaat in haar schedel die zich door een Cadillac laat bezwangeren. Furieuze fetisjcinema vol seks, geweld, sardonische humor en beukende techo. De wildste Gouden Palm ooit. Onderdrukte begeerte, verwrongen (machts)relaties en verstikkende conventies: Jane Campion berijdt haar stokpaardjes, maar dit keer vanuit masculien perspectief en op de prairies van Montana anno 1920. Met Benedict Cumberbatch als alfarancher. Een jonge vereenzaamde verpleegster is haar geloof én haar patiënte zo toegewijd dat het obsessief en ronduit akelig wordt. Voor alle partijen. Een intense mix van Brits realisme en psychohorror à la Polanski. Een jonge blanke milicien in het Zuid-Afrika van de jaren tachtig wordt verliefd op een medesoldaat. Soms broeierig sensueel, soms rauw realistisch. Reichardt verkent na Meek's Cutoff opnieuw het niet zo Wilde Westen, dit keer met twee berooide outsiders en een melkkoe in de modderige schaduw van de Amerikaanse droom. Een jonge vrouw bij een filmproductiemaatschappij ontdekt al gauw dat machtsmisbruik en seksisme er in elk kantoor loeren. Een klinisch precieze, langzaam verstikkende psychothriller over het banale kwaad op de werkvloer.De Franse beeldenstormer duikt de wondere wereld van de Sparks-broers binnen, met Adam Driver als knorrige komiek, Marion Cotillard als diens operazingende eega en hun wel héél bijzondere baby. Een integraal gezongen fabel en de mafste musical in tijden. So you may start!Pakkend, in dardenniaans neorealisme gegoten portret van een zevenjarig meisje dat de jungle van de speelplaats moet zien te overleven. Beste Belgische debuut én onze beste Oscarinzending sinds Girl. In zijn ontroerende, benauwende en desoriënterende regiedebuut loodst theaterauteur Florian Zeller u door het verwarde brein van een patriarch - Anthony Hopkins - die begint te sukkelen met dementie, tot horreur van zijn dochter én hemzelf. Chloé Zhao trekt door de VS - en haar mythologie - in het zog van een zestigjarige vrouw die met haar camper van interimbaantje naar parkeerterrein tuft. Bekroond met de Gouden Leeuw én de Oscar voor beste film.