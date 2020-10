De klassieke tekenfilms 'Peter Pan', 'Dumbo' en 'Jungle Book' zijn door de streamingdienst Disney+ voorzien van een mededeling vooraf waarin kijkers worden gewaarschuwd dat in de films achterhaalde stereotyperingen voorkomen.

'Dit programma bevat negatieve afbeeldingen en/of negatieve behandeling van mensen of culturen. Deze stereotypen waren toen fout en zijn nu nog fout', klinkt het. De waarschuwing kadert in het oplaaiende racismedebat in de Verenigde Staten. Liever dan zijn tekenfilms aan te passen of niet langer uit te zenden, kiest Disney voor een expliciete veroordeling vooraf.

Andere films waarvoor de waarschuwing geldt zijn 'The Aristocats' uit 1970, waarin de 'gele' kat Shun Gong te zien is die piano speelt met chopsticks, en 'Lady en de Vagebond' uit 1955, waar honden met buitenlandse accenten de stereotypen van hun thuisland vertegenwoordigen.

"In plaats van deze inhoud te verwijderen, willen wij de schadelijke gevolgen erkennen, ervan leren, en een gesprek op gang brengen om samen een inclusievere toekomst mogelijk te maken", laat de streamingdienst nog weten.

Vorig jaar werd al een eerste waarschuwing toegevoegd, maar die was toen een pak minder expliciet. De meest omstreden Disney-film 'Song of the South' uit 1946 over een arbeider in de katoenvelden, is niet te zien op het streamingplatform.

Ook streamingdienst HBO Max besloot om na de protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld in de VS, de film 'Gone with the Wind' -die zich afspeelt tijdens de Amerikaanse burgeroorlog- te verwijderen. Later konden gebruikers de film weer kijken op het streamingplatform nadat die was vergezeld door een commentaar waarin slavernij werd veroordeeld.

