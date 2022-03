De Netflix-film 'Diana the Musical' is de grote 'winnaar' geworden bij de uitreiking van de Razzie Awards, waarmee de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar worden bekroond. De registratie van de Broadwaymusical heeft vijf prijzen in de wacht gesleept.

De Golden Raspberries (gouden frambozen), of kortweg de Razzies, worden traditioneel kort voor de Oscar-uitreiking toegekend. De prijs wordt door de organisatoren beschouwd als 'het lelijke neefje' van de Oscars.

'Diana the Musical', over het leven van de Britse prinses Diana, werd bekroond tot slechtste film van het jaar. Hoofdrolspeelster Jeanna de Waal kreeg bovendien nog de Razzie Award voor slechtste actrice. Ook de prijzen voor slechtste vrouwelijke bijrol, slechtste regie en slechtste scenario gingen naar die musical.

Van Oscar naar Razzie

Daarnaast wist 'Space Jam: A New Legacy' drie stuks van die weinig prestigieuze beeldjes in de wacht te slepen. Zo is basketbalspeler LeBron James uitgeroepen tot de slechtste acteur. Jared Leto kreeg dan weer de Razzie voor slechtste acteur in een bijrol (in 'House of Gucci'). Dat is vooral opvallend omdat hij acht jaar geleden nog een Oscar gewonnen had, voor zijn bijrol in 'Dallas Buyers Club'.

De organisatoren hadden dit jaar ook een bijzonder categorie in het leven geroepen voor de acteur Bruce Willis, omdat hij in 2021 maar liefst acht slechte rollen had, onder meer in de films 'American Siege', 'Deadlock' en 'Cosmic Sin'. Uiteindelijk viel hij met zijn rol in die laatste film in de prijzen.

Van Razzie naar Oscar?

De enige bekroonde acteur die zich ook echt gelukkig mag prijzen, is Will Smith. Hij krijgt een 'Razzies Redeemer Award', die wordt toegekend aan een vroegere Golden Raspberries-winnaar die nu een goede acteerprestatie heeft neergezet. Volgens de jury is Smith daarin geslaagd met zijn hoofdrol in de film 'King Richard', waarmee hij zondag nog een Oscar kan winnen.

