Deze documentaire over moederschap en zorgzaamheid is een reden voor Wouter Beke om naar Film Fest Gent te komen

Kristof Bilsen zocht naar een thuis voor zijn demente moeder, maar kwam uit bij een nieuwe documentaire over altruïsme, moederschap en zorg. Daarvoor trok hij naar Thailand, maar zijn werk is ook relevant voor de Belgische zorgsector. 'Een mantelzorger moet meer kunnen zijn dan een slot in een strak schema, tussen de thuisverpleger en de kinesist.'

'Pomm maakte me snel duidelijk hoe ik haar verhaal in beeld moest brengen. Op haar liefdesleven mocht ik niet te diep ingaan: ze wist dat veel kijkers die verhalen zouden herleiden tot het cliché van de Thaise geseksualiseerde vrouw. Dat is ellendig, maar wel waar. ' © Limerick Films

Hoeveel Belgische documentairemakers kunt u zo voor de vuist opsommen? Als u geen fan van het genre bent, is de kans groot dat zelfs één naam voor de geest halen al moeilijk wordt. 'En toch maakt het genre een gouden tijdperk mee', zegt Kristof Bilsen. Hij kan het weten, want met zijn sterke docu's zit de Antwerpenaar middenin die hausse.

...

