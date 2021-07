Joachim Lafosse doet met Les intranquilles dan wel voor het eerst een gooi naar de Gouden Palm, het zijn vooral vrouwelijke regisseurs die de 74e editie van het festival van Cannes opvallend zwart-geel-rood kleuren.

In de nevensectie Un Certain Regard vinden we naast Teodora Ana Mihai ook de Brusselse Laura Wandel terug. In haar debuutfilm Un monde volgt ze een meisje uit het eerste leerjaar dat kennismaakt met de bruutheid van het schoolleven en niet aanvaardt dat pesters het leven van haar grotere broer verzuren.

Het parallelfestival Quinzaine des Réalisateurs koos als slotfilm Mon légionnaire van Rachel Lang. De Frans-Belgische strikte de grillige Louis Garrel (Little Women,Les chansons d'amour) voor een film over mannen en vrouwen uit het beruchte vreemdelingenlegioen.

Het zich op beginners concentrerende Semaine de la Critique selecteerde dan weer Rien à foutre van het in Brussel belande Franse duo Julie Lecoustre en Emmanuel Marre. In die film speelt Adèle Exarchopoulos, die in 2013 een Gouden Palm won metLa vie d'Adèle, een airhostess van een lowcostmaatschappij die er duchtig op los leeft.

