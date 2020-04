De Deense successerie Borgen krijgt een vervolg. Het vierde seizoen gaat in première in 2022, zo heeft de Deense publieke omroep Danmarks Radio (DR) woensdag laten weten.

In 2022 komt het vierde seizoen van Deense serie Borgen uit op televisie. De centrale figuur is nog steeds politica Birgitte Nyborg, gespeeld door Sidse Babett Knudsen. In het nieuwe seizoen is Nyborg, na langere tijd in de oppositie te hebben vertoefd, intussen minister van Buitenlandse Zaken.

Het seizoen wordt geproduceerd in samenwerking met de streamingdienst Netflix, waar Borgen ook te zien zal zijn nadat het nieuwe seizoen in première de revue is gepasseerd op DR. Het derde seizoen van Borgen dateert intussen al van 2013.

Zowel in Denemarken als internationaal werd de serie met lof overladen. Borgen werd meerdere keren bekroond, onder meer met de Bafta-award voor beste internationale televisiereeks. De serie zoemt in op de politieke carrière van Nyborg, die tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken wordt verkozen. In die functie moet ze bijna dagelijks keuzes maken tussen haar oorspronkelijke idealen en de harde politieke werkelijkheid.

Politieke intriges en machtsspelletjes tieren welig rond 'De Burcht' of 'Borgen', de naam die de Denen geven aan het regeringscentrum Christiansborg in Kopenhagen, waar naast de ambtszetel van de premier ook het Deense parlement en het Hooggerechtshof gevestigd zijn.

Bekijk hieronder de trailer van het derde - en dus niet het laatste - seizoen van Borgen. (Belga)

