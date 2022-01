De film Dealer en de fictiereeks Beau Séjour 2 zijn de grootste kanshebbers voor de Ensors. Jeroen Perceval heeft maar liefst veertien nominaties binnengehaald voor zijn langspeeldebuut Dealer, een record. De film wordt op de voet gevolgd door de fictiereeks Beau Séjour 2 met dertien nominaties. De Ensors worden samen met het Filmfestival Oostende pas uitgereikt tijdens de uitgestelde editie, vermoedelijk in maart.

Van 22 november tot 19 december konden de film- en televisieprofessionals van de Ensor Academie hun stem uitbrengen tijdens de eerste stemronde. Uit de 91 films en series op de longlist, kregen uiteindelijk 32 producties een nominatie te pakken. Daarnaast werden ook vijf kortfilms geselecteerd voor de Ensor voor Beste Kortfilm.

Dit jaar gaan de meeste nominaties naar Dealer van Jeroen Perceval. De film haalt maar liefst veertien nominaties, wat een record is voor de Ensors. Daarna volgen de frictiereeksen Beau Séjour 2 met dertien nominaties en F*** You Very, Very Much met twaalf nominaties. Ook de films Cool Abdoul met tien nominaties en Ferry met zes nominaties doen het goed. De serie Grond behaalde tien nominaties en Red Light kon er zeven in de wacht slepen.

Ook verschillende Vlaamse documentaires maakten het tot de lijst van nominaties. Zo is de docureeks Als je ons kan horen die terugblikt op de zaak-Dutroux een van de genomineerde documentairereeksen. Hi My Name is Jonny Polonsky van Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe kreeg een nominatie voor beste documentaire film.

De leden van de Academie beginnen vanaf nu aan de tweede stemronde. Die loopt tot en met 30 januari en bepaalt welke nominaties verzilverd worden met een Ensor. Door de verplaatsing van het Filmfestival Oostende zal ook het Gala van De Ensors mee verhuizen naar maart.

