Een lijstjeslijst, inderdaad.

Tom Waes staat met Kamp Waes en Undercover twee keer in de top tien van de kijkcijfers - en een derde keer net erbuiten met Reizen Waes Japan - maar verder was er niks normaal aan dit tv-jaar. Vooreerst: u hebt veel tv gekeken. Héél veel. Drie programma's die boven de twee miljoen scoren is iets wat we tot nu toe enkel in WK- of EK-jaren zagen. Verder had Het journaal zijn beste jaar ooit, met dank aan de veiligheidsraden en het afscheid van Martine Tanghe. Al moest die laatste het wel afleggen tegen het surrealisme van The Masked Singer, het tweede meest bekeken VTM-programma aller tijden. Dan werk je tweeënveertig jaar voor de openbare omroep en moet je bij je afscheid alsnog plooien voor Kevin Janssens in een wolvenpak die Shania Twain covert. * Tot en met 8 december. 1. The Masked Singer: 2.048.885 2. Kamp Waes: 2.003.999 3. Het journaal (29/11): 2.001.867 4. Château Planckaert: 1.773.947 5. Het journaal (27/3): 1.752.723 6. Down the Road: 1.723.862 7. Geubels en de Hollanders: 1.639.938 8. Undercover: 1.587.382 9. De Columbus: 1.573.420 10. De slimste mens: 1.553.820 Een Chinese film op één in de wereldwijde box office: het was een zicht dat we niet meteen verwacht hadden in 2020. Nog net iets verbaasder zijn we door wie er op plek twee staat: Bad Boys for Life van Adil en Bilall, de eerste Belgen ooit in de wereldwijde box-officetoptien. Toegegeven, in een normaal jaar was hen dat niet gelukt. In 2019, bijvoorbeeld, zouden ze met die recette op de negentiende plaats geëindigd zijn. Maar toch: Adil en Bilall tonen nog maar eens dat ze hun projecten weten te kiezen en snappen hoe een publiek denkt. Het zal in Hollywood niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Verder overheerst vooral de tristesse in deze lijst. De volledige top tien haalde samen 150 miljoen dollar minder op dan Avengers: Endgame een jaar eerder in zijn eentje deed. 2020 was een ramp voor de cinema. Roland Emmerich-stijl. 1. The Eight Hundred: $ 461.219.921 2. Bad Boys for Life: $ 426.505.244 3. Tenet: $ 359.700.000 4. Sonic the Hedgehog: $ 320.821.574 5. Dolittle: $ 245.802.698 6. Legend of Deification: $ 240.634.866 7. Birds of Prey: $ 201.858.461 8. Onward: $ 141.592.359 9. The Invisible Man: $ 130.560.433 10. The Call of the Wild: $ 110.461.818 Het is bijna geruisloos gepasseerd, maar dit jaar was de meest gestreamde artiest ter wereld één dag lang een Belg: Damso. Op 18 september bracht de Brusselse rapper uit het niets Qalf uit, zijn vierde plaat, en steeg hij met meer dan 13 miljoen plays helemaal naar de top van Spotify's streaminglijst. Wat extra indrukwekkend is als je de namen onder hem ziet: hitrappers als JuiceWorld, Drake en DaBaby en latin streammachines als Maluma, J Balvin en Bad Bunny. (Die laatste was aan het einde van het jaar uiteindelijk de meest gestreamde artiest ter wereld.) Een avond eerder - hij hintte op 17 september dat de plaat eraan zat te komen - was Damso ook al een uur lang nummer één in Twitters trendinglijst. Kortom, een nieuwe plaat van Damso is een event, en dan vooral in Frankrijk. Stromae, Angèle en Lost Frequencies zijn niet de enige Belgen die scoren in het buitenland. 1. Damso: 13.729.723 plays 2. JuiceWorld: 12.134.694 3. J Balvin: 11.416.015 4. Pop Smoke: 10.407.981 5. Drake: 9.810.312 6. DaBaby: 8.919.303 7. Maluma: 8.682.524 8. Cardi B: 8.008.167 9. Justin Bieber: 7.563.504 10. Bad Bunny: 7.501.875 Dient u te weten: op 15 november zette Netflix het vierde seizoen van The Crown online. Het ligt dus niet aan u: werkelijk iederéén zit tijdens The Crown op Wikipedia te factchecken wat er in de reeks gebeurt. Meer zelfs: je kunt aan de Wikipedia-populariteit zien aan welke aflevering de gemiddelde kijker zit. (Lord Mountbatten zat in episode 1, Thatcher komt op de voorgrond in episode 2 en prinses Margaret speelt een hoofdrol in aflevering 7.) Een kleine gok: zo rond 20 november moet Uptown Girl op Spotify een verrassende piek gekend hebben.15 november Louis Mountbatten: 56.28316 november Louis Mountbatten: 26.11317 november Margaret Thatcher: 16.76518 november Margaret Windsor: 16.06219 november Margaret Windsor: 17.079