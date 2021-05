Met een digitale awardshow zijn dinsdagavond de Ultimas uitgereikt, de jaarlijkse cultuurprijzen van de Vlaamse gemeenschap. Zoals eerder al bekendgemaakt, wint dirigent Philippe Herreweghe de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn de laureaten in de categorie Film.

De Ultimas, ook wel bekend als de Vlaamse Cultuurprijzen, worden sinds 2003 uitgereikt aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. De laureaten worden gekozen door een jury van experten. De jury prijst regisseursduo Adil El Arbi en Billal Fallah niet alleen om wat ze verwezenlijkt hebben in 2020 - Bad Boys for Life brak alle records van de eerste twee films - maar vooral om hun doorzettingsvermogen, visie en hart voor het vak. '

Adil & Bilall trekken met een enorme naturel steeds de kaart van inclusie en diversiteit', motiveert de jury haar keuze. 'Ondanks de grote successen na Black en Patser, keren ze steeds met heel veel zin terug naar Vlaamse/Belgische bodem om mee te werken aan series en films. Ze geven jonge mensen de hoop dat dromen loont.'

Behalve Philippe Herreweghe en Adil en Bilall zijn de winnaars Moving Ground (Amateurkunsten), André Loeckx (Architectuur), Luk Lambrecht (Beeldende Kunst), Bauke Lievens (Circus), MOOOV (Cultureel Ondernemerschap), de fanfarecultuur (Immateriaal Cultureel Erfgoed), Fikry El Azzouzi (Letteren), Romina Lischka (Muziek), State of the Arts (Podiumkunsten) en vzw Enchanté (Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.)

Elke laureaat ontvangt een geldprijs van 10.000 euro. Voor de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste, de bekroning van een integrale carrière, is dat 20.000 euro.

Bij Knack van woensdag 19 mei zit een extra cultuurbijlage van 40 pagina's over de Ultimas.

