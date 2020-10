De Schotse acteur Sean Connery is overleden. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC zaterdag. Hij werd 90 jaar.

Connery overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn slaap op de Bahama's, klinkt het. De acteur kampte al geruime tijd met zijn gezondheid.

Sean Connery is vooral bekend van zijn rol als James Bond. Hij speelde 007 in zeven films uit de spionnenreeks. Daarnaast was Connery onder meer te zien in 'The Hunt for Red October', 'Indiana Jones and the Last Crusade' en 'The Untouchables'.

Voor die laatste film won hij in 1988 de Oscar voor beste bijrol. Daarnaast won Connery onder meer ook drie Golden Globes en twee Bafta's.

'The name's Bond. James Bond.'

Thomas Sean Connery genoot als eerste acteur op het witte doek de eer om die mythische woorden uit te spreken als de Britse geheimagent 007, James Bond, het hoofdpersonage uit de boeken van Ian Fleming. Dat was in de eerste Bondfilm 'Dr. No'. Die film werd met slechts 1 miljoen dollar gemaakt en bracht 60 miljoen dollar op. Geen wonder dat het de eerste van een lange reeks werd. In de periode 1962-1983 speelde Connery zeven keer de rol van Britse agent van de geheime dienst die een toonbeeld van arrogante mannelijkheid is met een meer dan gemiddeld boontje voor mooie vrouwen, martini's - shaken, not stirred - en dure auto's.

Toch bleef Connery - met een filmografie om u te zeggen, hij speelde in een zeventigtal films - altijd erg bescheiden. Daarvan getuigt de uitspraak van Bond-regisseur Terence Young: 'Als je Lassie buiten beschouwing laat, dan is Sean Connery de enige filmster die het nooit hoog in zijn bol heeft gekregen.'

Sean Connery © Getty Images

Thomas Sean Connery wordt op 26 augustus 1930 in Edinburgh, Schotland geboren. Zijn vader is een fabrieksarbeider en vrachtwagenchauffeur. Zijn moeder schoonmaakster. Op zijn 13de gaat hij van school. Zijn eerste baantje is dat van melkman in Edinburgh. Daarna meldt hij zich aan bij de marine en wordt aangenomen. Zijn carrière duurt echter niet lang. Op een gegeven moment wordt Sean niet geschikt meer bevonden op medische gronden. Hij begint met andere baantjes zoals vrachtwagenchauffeur en model. Maar dat verdient niet genoeg.

Om extra geld te verdienen gaat hij achter de schermen van het King`s Theatre werken. Het is dan 1951. Daar ontstaat zijn interesse voor theater. In die tijd gaat hij ook aan zijn lichaam werken. Hij wordt in 1950 derde tijdens de Mister Universe-verkiezing.

In 1989, op 59-jarige leeftijd, wordt Sean Connery door het Amerikaanse tijdschrift People uitgeroepen tot de 'Sexiest Man Alive'. Zijn tegenspeelster Honor Blackman, die de rol van Pussy Galore speelde in 'Golfdfinger', zei over Sean Connery, 40 jaar na het uitkomen van de film: 'Sean was heel zelfzeker, maar wilde toch ook elke dag bijleren als acteur. Ik vond hem het meest sexy wezen op twee benen. Nog steeds trouwens. Maar goed, de halve wereld vindt Sean Connery sexy. Toch?'

Na Connery hebben nog vijf acteurs Bond gespeeld. Maar voor Blackman is er maar één 007. 'Sean is Bond, punt uit. Fysiek was hij perfect en zijn vreemde accent was fascinerend. Van het moment dat hij in beeld kwam, wist je: die kerel heeft net in bed gelegen met een droomvrouw, gaat nu even een slechterik doodschieten en hij zal voor geen van die twee daden vannacht zijn slaap laten.'

'Sommigen worden ouder, anderen worden rijper', liet Connery dan weer ironisch optekenen over zijn chronische status van sekssymbool, ook al was hij inmiddels al de zestig ver voorbij.

The hoge gage

Sean Connery kreeg zijn eerste grotere filmrol in de film 'Another Time, Another Place'. 1962 markeerde de start van de James Bondfilms, maar ook de grote doorbraak van Sean Connery. Hij werd de eerste James Bond in de film 'Doctor No'. Het succes van 'Doctor No' was overweldigend. Na de film volgden tussen 1963 en 1967 de films 'From Russia With Love', 'Goldfinger', 'Thunderball' en 'You Only Live Twice'.

. © Getty Image

Hierna begon Sean te hoge bedragen voor zijn deelname aan de films te eisen en werd hij vervangen door het Australische fotomodel George Lazenby. Deze James Bond-films werden minder goed ontvangen. Connery keerde in 1971 terug voor 'Diamonds Are Forever'. In 1983 verraste hij vriend en vijand door nog eenmaal in de huid van James Bond te kruipen voor de remake van Thunderball, 'Never Say Never Again', de titel van de film verwijst naar een uitspraak van Connery dat hij na de voornoemde film de rol van Bond nooit meer zou doen. 2006 betekende zijn laatste optreden in een James Bond-project.

Omdat Connery al op zijn 21ste begon te kalen, speelde hij zeven keer Bond met een toupetje. Over zijn haat-liefdeverhouding met het personage Bond sprak Connery ooit de legendarische woorden: 'Ik heb altijd een gloeiende hekel aan hem gehad, maar toch blijf ik om hem geven. Tenslotte heeft die klootzak mijn gezin jarenlang onderhouden.'

Scotland forever

Connery speelde ook in een flink aantal andere bekende films als 'The Longest Day' (1962) met de rol van soldaat Flanagan van de Derde Infanterie Divisie , 'Murder on the Orient Express' (1974), 'The Man Who Would Be King' (1975), 'A Bridge Too Far' (1977), 'Highlander' (1986), 'The Name of the Rose' (1987) naar de middeleeuwse thriller van Umberto Eco, 'The Untouchables' (1987) waarvoor Connery de Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol won. Een bekende rol was ook die van Henry Jones in 'Indiana Jones and the Last Crusade' uit 1989. Volgden nog: het duikbootepos 'The Hunt For Red October' (1990) en 'The Rock' (1996). Naast het acteren ging Connery op latere leeftijd ook films produceren. Eind oktober 2008 kondigde Sean Connery aan dat hij met pensioen ging. Dat was niet zo verrassend, want hij had in jaren geen film meer afgeleverd. Zijn laatste grote film dateert uit 2003, 'The League of Extraordinary Gentlemen' en dat werd niet echt een kassucces.

. © Reuters

'Sir' Sean Connery werd in 2000 door Koningin Elisabeth II geridderd en was sinds 1975 getrouwd met zijn tweede vrouw Micheline Roquebrune, een Franse kunstschilderes. Op de presentatie van zijn autobiografie 'Being a Scot' in 2008 profileerde Connery zich zoals altijd als een Schot in hart en nieren. 'Schotland zou altijd een op zichzelf staande natie moeten zijn op, eender welk vlak', zei hij tegen de honderden fans die zich verzameld hadden op het boekenfestival van Edinburgh.

De acteur was een actieve nationalist en pleitte al jaren voor een volledige Schotse onafhankelijkheid. Hij steunde de Schotse Nationale Partij (SNP) openlijk. Op zijn zestiende al had hij de slogan 'Scotland Forever' op zijn arm laten tatoeëren.

