Ever Anderson: een Jovovich-lookalike en Hollywoodster in spe.

Leeftijd: 12

...

In het lang Ze is fan van Billie Eilish, Greta Thunberg en Harry Potter, draagt graag eenhoornonesies, volgt lessen taekwondo, vindt Donald Trump een loser en woont samen met haar mama, papa, twee zussen en vier honden. Maar Ever Anderson is geen typische twaalfjarige uit Los Angeles. Haar mama en papa zijn namelijk actrice Milla Jovovich en regisseur Paul W.S. Anderson. Ever kreeg film met andere woorden met de paplepel ingegoten. Op haar vijfde liet ze haar ouders weten dat ook zij actrice wilde worden. 'Leer eerst maar lezen', antwoordden die. Vier jaar en een talenknobbel later debuteerde ze met een dubbelrol in Resident Evil: The Final Chapter, geregisseerd door haar vader, waarin ze zowel de Red Queen als de jonge versie van haar mama's personage Alice vertolkt. Een puike entree: naar verluidt had ze van alle acteurs de meeste tekst. Daarna bleef het enkele jaren stil, maar nu heeft Anderson twee prestigieuze projecten op de planning staan. Binnenkort is ze te zien als de jonge versie van Scarlett Johansson in de Marvel-blockbuster Black Widow. Later mag ze een bezoekje aan Neverland brengen in de live-actionremake van Disneys Peter Pan, waarin ze Wendy speelt. Onthoud het goed: Ever Anderson staat op het punt om een Hollywoodster te worden. En later? 'Dan wil ik groene smoothies drinken en een hippiegrootmoeder worden.' Maar eerst nog die zwarte gordel in taekwondo behalen. Een willekeurige quote: 'Wat ik zou doen tijdens een zombieapocalyps? Mijn taekwondomoves komen allicht goed van pas, maar ik zou vooral dicht bij mijn mama blijven. Zij is uiteindelijk expert op het vlak van zombies verslaan.'