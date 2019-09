Astronautenfilm Lucy in the Sky wordt nog voor de release geboycot vanwege een pamper.

Eerder deze maand ging Lucy in the Sky in première op het Toronto International Film Festival, waar het drama het tot een van de meest besproken films schopte, zij het niet om de redenen die u zou verwachten. Ja, het is een ambitieus astronautendrama met Natalie Portman in de hoofdrol en een ietwat onnozele titel. Zeker, met Noah Hawley ( Fargo, Legion) zat een van de interessantste tv-makers van het moment in de regiestoel. Maar dat alles werd overschaduwd door één belangrijk detail: Natalie Portman draagt geen pamper.

...