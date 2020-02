Vanaf volgende week kunt u in de bioscoop gaan kijken naar de live-actionfilm Sonic, mét aangepaste Sonic the Hedgehog. Dit moet u weten over het felblauwe icoon.

Het zag er niet al te best uit voor de blauwe egel toen vorig jaar de eerste trailer van Sonic verscheen. Met zijn menselijk gebit, kort, pittig kapsel, angstaanjagende blik en veel te lange benen was Sonic een heus cgi-monster. 'De Cats onder de gamefilms', luidde de teneur op het internet. 'De boodschap is luid en duidelijk', antwoordde regisseur Jeff Fowler. 'Jullie zijn niet tevreden met het design.' En dus stelde Paramount de filmrelease uit om een nieuwe Sonic te creëren. Met succes: het nieuwe exemplaar is een pak snoeziger en levert u alvast geen nachtmerries op. Dat was lang niet de eerste keer dat het figuurtje een fysieke transformatie onderging. Toen Sega in 1990 op zoek ging naar een mascotte om te concurreren met Nintendo's razend populaire Mario, passeerden in brainstormsessies onder meer een hond, een clown, een verontrustende Bart Simpson-dubbelganger en een konijn dat met zijn oren dingen in het rond gooit de revue. Uiteindelijk koos men voor een razendsnelle, felblauwe egel met een piekjeskapsel, rode sneakers (naar verluidt een knipoog naar Michael Jackson) en een ietwat rebels karakter. Sinds zijn publieke verschijning in 1991 is Sonic uitgegroeid tot een vreemdsoortige vedette. Hoewel de gamefranchise al een tijdje in het slop zit en er de voorbije jaren heel wat bagger verscheen, blijven fans hun icoon halsstarrig aanbidden via memes, fan art en (al dan niet erotische) fan fiction. Daar werd zelfs een pseudopsychologische term voor in het leven geroepen: de Sonic cycle, verwijzend naar de emotionele rollercoaster van hoop tot teleurstelling die met iedere nieuwe gamerelease gepaard gaat. Of de live-actionfilm het beter zal doen, valt nog af te wachten, maar dat de makers hebben geluisterd naar de trouwe, maar intussen wanhopige fans is alvast geruststellend. Misschien is Sonic op zijn dertigste dan toch aan een welverdiende rehabilitatie toe. - Doet Sonics credibiliteit alvast geen kwaad: Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty en Sueco the Child namen de theme song Speed Me Up voor hun rekening.- Onder furries (mensen met een bijzondere interesse in antropomorfe dieren) schopte Sonic het tot sekssymbool. Google 'Sexy Sonic' en er gaat een wereld voor u open. - Voor relevantere Sonic-content raden we u de officiële Twitteraccount van de gameheld aan, waarop hij onder meer fan art deelt, zijn nieuwe samenwerking met Puma aankondigt en Danny DeVito een gelukkige verjaardag wenst.