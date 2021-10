De Ensors, de belangrijkste Vlaamse tv- en filmprijzen, worden genderneutraal. De categorieën beste acteur en beste actrice worden dus samengevoegd, waardoor er de komende editie enkel nog awards worden uitgereikt voor de 'beste acteerprestatie'. Dat melden de organisatoren vrijdag.

De categorieën 'beste acteerprestatie in een hoofdrol' en 'beste acteerprestatie in een ondersteunende rol' komen er zowel voor film als voor televisie. Omdat er in het verleden nog geen prijs voor de bijrollen bestond, blijft het aantal uitgereikte awards dus gelijk.

De organisatoren volgen daarmee het voorbeeld van het Filmfestival van Berlijn, dat eerder dit jaar al de aparte prijzen voor acteurs en actrices schrapte. Ook de Gouden Kalveren, de Nederlandse filmprijzen die vandaag/vrijdag worden uitgereikt, zijn dit jaar voor het eerst genderneutraal.

Daarnaast ondergaan de Ensors nog enkele andere wijzigingen. Zo zullen vanaf volgend jaar ook remakes in aanmerking komen. De Ensor voor 'debuut van het jaar' wordt omgedoopt tot 'belofte van het jaar'. De categorie 'internationale doorbraak van het jaar' krijgt dan weer de naam 'internationale prestatie van het jaar', omdat steeds meer Vlaamse talent niet eenmalig aan de slag kan in het buitenland, maar vaak actief betrokken blijft.

De Ensors worden uitgereikt op 29 januari, op de slotdag van het Filmfestival van Oostende. De nominaties worden op 3 januari bekengemaakt.

De categorieën 'beste acteerprestatie in een hoofdrol' en 'beste acteerprestatie in een ondersteunende rol' komen er zowel voor film als voor televisie. Omdat er in het verleden nog geen prijs voor de bijrollen bestond, blijft het aantal uitgereikte awards dus gelijk. De organisatoren volgen daarmee het voorbeeld van het Filmfestival van Berlijn, dat eerder dit jaar al de aparte prijzen voor acteurs en actrices schrapte. Ook de Gouden Kalveren, de Nederlandse filmprijzen die vandaag/vrijdag worden uitgereikt, zijn dit jaar voor het eerst genderneutraal.Daarnaast ondergaan de Ensors nog enkele andere wijzigingen. Zo zullen vanaf volgend jaar ook remakes in aanmerking komen. De Ensor voor 'debuut van het jaar' wordt omgedoopt tot 'belofte van het jaar'. De categorie 'internationale doorbraak van het jaar' krijgt dan weer de naam 'internationale prestatie van het jaar', omdat steeds meer Vlaamse talent niet eenmalig aan de slag kan in het buitenland, maar vaak actief betrokken blijft. De Ensors worden uitgereikt op 29 januari, op de slotdag van het Filmfestival van Oostende. De nominaties worden op 3 januari bekengemaakt.