Vijf films die u niet mag missen op het jaarlijkse animatiefilmfestival in Brussel.

Away

Een verdwaalde parachutist gaat op een achtergelaten motorfiets op zoek naar de bewoonde wereld en ontmoet onderweg een musje en een monster. Dat is de ietwat vreemde plot van het debuut van Gints Zilbalodis, die Away trouwens persoonlijk komt presenteren op het festival. De jonge Let deed zowat alles zelf, van het scenario over de animatie tot de soundtrack. Het resultaat is een hypnotiserende, surreële roadtrip zonder woorden.

Ride Your Wave

Het verhaal van de negentienjarige Hinako, die tijdens het surfen wordt gered door een brandweerman en op slag verliefd wordt. Tot haar nieuwe geliefde later zelf verdrinkt en Hinako ontdekt dat ze hem telkens even weer tot leven kan wekken door het liedje Brand New Story te zingen.

Zero Impunity

Voor een politieke eyeopener moet u bij deze geanimeerde documentaire zijn. Zero Impunity richt de blik op seksueel geweld in oorlogstijden en de verwoestende gevolgen daarvan voor de overlevenden. Vaak zijn het verhalen waarover de publieke opinie beschamend weinig weet, of het nu gaat om seksuele slavernij in Syrië of het Amerikaanse misbruik van gevangenen. Animatie met een wrange nasmaak.

Undone

Met Undone staat er ook een bingemarathon op de affiche. Voor deze Amazon-reeks sloeg de Nederlandse animator Hisko Hulsing de handen in elkaar met producer Kate Purdy en BoJack Horseman-bedenker Raphael Bob-Waksberg. In acht afleveringen tijd laten ze u kennismaken met Alma, een vrouw die na een auto-ongeval op zoek gaat naar de ware oorzaak van haar vaders dood. Zowel Time, The New York Times als Vanity Fair plaatste de reeks in zijn eindejaarslijstje.

The Breadwinner

Angelina Jolie draafde op als uitvoerend producent, filmrecensenten waren laaiend enthousiast én de film werd twee jaar geleden beloond met een Oscarnominatie. Met The Breadwinner van Nora Twomey haalt Anima een serieuze klepper binnen. Centraal staat de elfjarige Parvana uit Kaboel, die zich voordoet als jongen om haar familie te redden van de taliban. Een aangrijpend verhaal over oorlog, onderdrukking en weerbaarheid verpakt in prachtige animatie.

