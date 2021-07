Geen kusscène is zo iconisch als die tussen Burt Lancaster en Deborah Kerr in Fred Zinnemanns achtvoudige Oscarwinnaar From Here to Eternity (1953).

Knack Focus gidst u deze zomer langs beroemde stranden uit de filmgeschiedenis.

...

De locatieHalona Beach Cove, Oahu, Hawaï, VS. Het strandVoormalig Amerikaans president Barack Obama, zangeres-actrice Bette Midler en popster Bruno Mars: alle drie werden ze geboren op Oahu, het Hawaïaanse eiland waar ook Pearl Harbor zich bevindt. Een vergezicht op de roemruchte Amerikaanse marinebasis is niet de enige bezienswaardigheid op het paradijselijke Oahu. Zo kunt u aan de zuidoostelijke kant van het eiland een bezoek brengen aan de Halona Blowhole, een soort geiser. Iets verderop vindt u de bekoorlijke Halona Beach Cove, een 'geheim' strand dat sinds 1953 geen aanspraak meer kan maken op dat predicaat. In dat jaar raakte het plekje immers bekend als de locatie waar Hollywoodsterren Deborah Kerr en Burt Lancaster zich overgaven aan het betere tongworstelwerk in Fred Zinnemanns romantische WO II-drama From Here to Eternity. Sindsdien heet het in de volksmond 'Eternity Beach'. De scèneZelfs als u de film niet hebt gezien, zal hét shot van de film u allicht niet onbekend zijn: luttele dagen voor de Japanse aanval op Pearl Harbor ligt Lorene (Kerr), de vrouw van een Amerikaanse legerkapitein, in de woelige branding van Halona Beach Cove boven op sergeant Milton Warden (Lancaster), de rechterhand van haar echtgenoot, en geeft hem een hartstochtelijke kus. De trivia Volgens de overlevering wilde regisseur Zinnemann dat de acteurs al staande zouden kussen, maar vond Lancaster liggen een beter idee. Een briljante ingeving. Raar: From Here to Eternity pakte in 1953 acht Oscars (waaronder die voor beste film, beste regie en de bijrol van Frank Sinatra), maar geen daarvan ging naar Lancaster of Kerr. De onverbiddelijke kussers konden hun nominaties in de bijrolcategorieën niet verzilveren. Het bezoek Hoewel elk jaar duizenden toeristen afzakken naar Eternity Beach en de Hawaïaanse overheid een oogje dichtknijpt, is een bezoek aan het strand eigenlijk verboden. Daar zijn goede redenen voor. Zo verloopt de afdaling naar het strand langs gladde rotsen waar woeste schuimkoppen op inbeuken. Ook de iconische scène in de branding nabootsen is door de gevaarlijke onderstroom niet zonder risico. Kortom: voor de ultieme romantische vakantiefoto moet je iets overhebben.