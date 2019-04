Dankzij Pet Sematary en Captain Marvel veroveren katachtige acteurs momenteel de bioscoop. Vier zoogdieren die eerder hun klauwen in film en televisie zetten.

Bart the Bear 2

Diersoort bruine beer

Bekend van Into the Wild, We Bought a Zoo, Zookeeper, Game of Thrones

Grootste talent wuiven, op zijn achterste poten wandelen en manken alsof hij gewond is.

Niet te verwarren met Bart the Bear 1, de legendarische beer uit Legends of the Fall en On Deadly Ground, die in 2000 overleed. Bart the Bear 2 groeide na de moord op hun biologische moeder samen met zijn zus Honey Bump op bij een mensenkoppel. Nadat het duo was opgedoken in de Animal Planet-reeks Growing Up groeide Bart uit tot dé filmbeer bij uitstek. Bovendien is hij een geëngageerd pleitbezorger van natuurgebied voor wilde dieren en houdt hij van eten, zwemmen, vrachtwagenbanden rollen en vlinders achternazitten.

Uggie

Diersoort jackrussellterriër

Bekend van Water for Elephants, The Campaign, The Artist

Grootste talent Leonardo DiCaprio naar huis spelen.

Zelden stal een hond zo de show als Uggie in The Artist. Al snel volgde dan ook 'Consider Uggie', een awardcampagne opgezet door fans. Volgens filmcritici zette hij immers een betere prestatie neer dan Leonardo DiCaprio in J. Edgar. 'Helaas komt Uggie niet in aanmerking voor een nominatie, aangezien hij geen mens is en worsten zijn enige motivatie als acteur waren', klonk het bij de Bafta. Gelukkig won hij wel een Palm Dog Award in Cannes en konden fans genieten van zijn passages in talkshows als die van Graham Norton, talloze fotoshoots en zijn memoires Uggie, My Story. In 2015 overleed Uggie aan de gevolgen van prostaatkanker.

Crystal

Diersoort kapucijnaap

Bekend van American Pie, Night at the Museum, The Big Bang Theory, We Bought a Zoo, Zookeeper, The Hangover Part II

Grootste talent divagedrag en geloofwaardig sigaretten roken.

In 2012 werd Crystal een van de best verdienende televisiesterren dankzij haar rol in Animal Practice, waarvoor ze naar verluidt 12.000 dollar per aflevering opstreek. Justin Bieber is fan, Robin Williams nodigde haar op zijn verjaardagsfeestje uit, ze vertoeft regelmatig op de rode loper en collega Ken Jeong noemt haar 'waarschijnlijk de beste acteur' met wie hij heeft samengewerkt. Helaas kent Crystal ook de keerzijde van roem. In The Hangover Part II speelde ze een kettingroker, waarna de roddelpers (valselijk) verspreidde dat ze ook naast de set nicotineverslaafd was. Dierenrechtenorganisaties konden daar niet mee lachen.

Olivia

Diersoort witte West Highland-terriër

Bekend van Game Night, Insatiable, Widows

Grootste talent harten veroveren.

2018 was het jaar van Olivia, de teef die toen in maar liefst drie producties schitterde. 'Geef de hond uit Widows een Oscar', kopte The Ringer dan ook. Zelfs tegenspeler Viola Davis, die normaal een afkeer heeft van viervoeters, was Olivia amper vijf minuten na hun eerste ontmoeting al volop aan het knuffelen. Olivia had een eigen trailer op de set, volgt een raw-dieet en wordt vertegenwoordigd door Animal Casting Atlanta, 'de nummer één op het vlak van dierentalent in het Amerikaanse zuidoosten'. Dat ze af en toe op set urineert, dient u er wel bij te nemen.