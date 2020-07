Slechts een van de tien films die op de expo Het wonder is geschied in Oostende belicht worden, is gemaakt door een vrouw. 'Dat kwam hard binnen', zegt regisseur Cecilia Verheyden nu in De Standaard in een interview waarin ze de actiegroep Wanda in de kijker zet.

Door de coronacrisis is het nog wachten tot januari 2021 op de volgende editie van het Filmfestival van Oostende, maar dat wil niet zeggen dat het stil blijft in de kuststad. Het filmfestival stortte zich op de organisatie van een expositie om de Vlaamse film te eren. Van 11 juli tot 11 oktober loopt in Fort Napoleon Het wonder is geschied, onder curatorschap van cultuurjournalist Ben Van Alboom. Centraal staan tien films uit de Vlaamse geschiedenis. Daaronder slechts één van een vrouw - Home van Fien Troch.

Naar aanleiding daarvan laat Wanda van zich horen, een groep van 87 vrouwelijke Belgische regisseurs. Aan De Standaard vertelt lid van de beweging en regisseur Cecilia Verheyden dat de organisatie al maanden achter de schermen werkte en dat ze wel het gevoel had dat er naar de vrouwen geluisterd werd, maar dat ze plots toch een trailer zagen verschijnen waarin amper een film van een vrouw aan bod kwam. 'Daarin zitten fragmenten uit tientallen films, maar slechts één uit een film met een vrouwelijke regisseur - en dan nog als helft van een duo. Dat is toch volstrekt niet representatief voor twintig jaar Vlaamse film? Is dat het resultaat van onze dialoog? Dat is een slag in het gezicht van zo veel regisseuses.'

Wanda vraagt in een manifest 'een meer inclusieve filmwereld, waarin alle stemmen, alle genres en alle verhalen een volwaardige plaats krijgen. Om dat te doen, kijkt WANDA naar alle vrouwen: vrouwen van kleur, kortgeschoolde vrouwen, vrouwen met een handicap, LGBTQI+ ... Kortom, vrouwen die in al hun verscheidenheid de kracht hebben om de traditionele, witte, mannelijke beeldcultuur uit te dagen.' Het volledige manifest lees je in onderstaande Facebook-post:

