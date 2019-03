Claire Denis verkent de kosmos en de liefde: 'Robots zullen de mens nooit kunnen bevredigen'

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Ze is 72, ze had nog nooit een Engelstalige film gemaakt en ze is amper bekend bij het grote publiek, maar Barry Jenkins noemt haar 'de grootste regisseur uit de filmgeschiedenis' en Robert Pattinson smeekte om met haar te mogen werken. Met High Life heeft Claire Denis nu haar eigen, sublieme en seksueel geladen variant op 2001: A Space Odyssey gemaakt - met een fuckbox, jawel. 'Zonder seks houdt een mens het toch geen jaren in de ruimte vol?'

