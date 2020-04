Cinematograaf Allen Daviau, bekend van onder andere E.T., is in Los Angeles gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 77 jaar.

Daviau werd in 1942 geboren in New Orleans. Toen hij op 12-jarige leeftijd voor het eerst een kleurentelevisie zag, betekende dat het begin van zijn liefde voor licht en fotografie. Voor zijn carrière in de filmindustrie begon, maakte hij foto's voor The Monkees en muziekvideo's voor The Who en Jimi Hendrix.

In 1968 werkte Daviau voor het eerst samen met regisseur Steven Spielberg. Hij was cameraman voor Spielbergs kortfilm 'Amblin'. De film luidde de carrière van beide mannen in. In 1982 werkten ze samen aan E.T. the Extra-Terrestrial. 'De grootste kans die iemand zich ooit kan wensen', vertelde Daviau daar destijds over.

De film werd een enorm commercieel succes én leverde Daviau een eerste Oscarnominatie op. Later kwamen daar nog nominaties voor Spielbergs The Color Purple en Empire of the Sun en Barry Levinsons Avalon en Bugsy bij. Van Helsing uit 2004 was de laatste film waarvan hij de cinematografie op zich nam. Spielberg noemt Daviau een geweldige kunstenaar: 'Zijn warmte en menselijkheid waren net zo krachtig als zijn lens. Hij was een bijzonder talent en een prachtig mens'.

