Ben Cross is op 72-jarige leeftijd in Oostenrijk overleden. De Britse acteur werd bekend bij het brede publiek door zijn rol in Oscarwinnaar Chariots of Fire.

De Britse acteur Ben Cross is overleden. Volgens de Oostenrijkse krant Kurier werd Cross in Wenen voor kanker behandeld. Kort voor zijn dood had hij nog de opnames voor de thriller The Devil's Light afgerond, zo deelden vertegenwoordigers van de familie woensdag mee.

De acteur is vooral bekend van de film Chariots of Fire (1981), waarin hij een Joodse atleet (Harold Abrahams) speelt die voor de Olympische Spelen geselecteerd wordt. De film won verscheidene Oscars.

Daarnaast werkte Cross mee aan tientallen andere film- en televisieproducties. Hij speelde onder meer in Star Trek en vertolkte de hoofdrol in de tv-serie The Far Pavillions. In Groot-Brittannië was hij onder meer lid van de Royal Shakespeare Company.

Cross groeide op in een katholiek arbeidersgezin in Londen. Hij trouwde meermaals en laat twee kinderen na. (Belga)

