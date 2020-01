Voor het eerst sinds Black Panther kunt u Chadwick Boseman nog eens bewonderen zonder spandex. In 21 Bridges moet hij, gewapend met niet meer dan een badge en een pistool, twee cop killers klissen. 'De meeste acteurs die ik bewonder, hebben in dit soort films gespeeld.'

Drie jaar geleden was Chadwick Boseman nog blij met zijn hoofdrol in Message from the King, een wraakfilm die verdronk in het Netflix-aanbod, geregisseerd door de Belg Fabrice du Welz, die niet tevreden was met het eindresultaat. (Dat leest u in het interview op pagina 34.) Vorig jaar speelde diezelfde Boseman mee in een filmpje dat 2,8 miljard dollar opbracht: Avengers: Endgame. Boseman geeft tegenwoordig namelijk ook gestalte aan superheld Black Panther. Voor het eerst sinds Black Panther (2018) vertolkt Boseman nu weer een 'gewoon' personage: in de thriller 21 Bridges speelt hij Andre Davis, een rechercheur die Manhattan laat afsluiten om twee cop killers te klissen en daarbij op een duistere samenzwering stoot. Hij aanvaardde die rol om behoorlijk plebejische redenen. 'Op de première van Avengers: Infinity War zwaaiden Anthony en Joe Russo, de regisseurs van die film, met een scenario waar ik geknipt voor was. Tegen de broers Russo zeg je niet nee. Toch niet als je samen zo'n successen heb geboekt', lacht Boseman. 21 Bridges moet het vooral hebben van het idee dat Manhattan voor een klopjacht van de buitenwereld wordt afgesloten. Vind je dat niet beangstigend of excessief? Chadwick Boseman: Op mijn vraag en die van regisseur Brian Kirk (de Russo's produceten de film, nvdr.) is het scenario grondig herschreven maar aan het afsluiten van de stad is niet meer geraakt. Als voormalige New Yorker weet ik dat angst en ongeduld er deel uitmaken van de normale gang van zaken. Die stad ontregelen door ze af te sluiten is om problemen vragen. Oké, het is een extreme maatregel maar daarom nog niet ondenkbaar. Het politiecorps is een broederschap. Raak aan een van hen en ze komen allemaal achter je aan. Ze zullen er alles aan doen om je terug te pakken. Jammer genoeg zie je dit slag films - spannende, goed gemaakte policiers - niet meer zo vaak. Boseman: De filmindustrie rekent enkel nog op blockbusters en remakes van successen. Ze wil een zo groot mogelijke winst: liever 100 miljoen dollar investeren in een film die een miljard kan opleveren dan drie keer 30 miljoen in films die misschien 50, 60 miljoen in het laatje brengen. Het is een spel met hoge inzet geworden. Om eerlijk te zijn vind ik 21 Bridges meer een film van de seventies of nineties dan eentje van nu. Het is meer French Connection, Heat, Se7en, Mystic River dan een film van nu. De meeste acteurs die ik bewonder - Al Pacino, Robert De Niro, Denzel Washington - hebben in zulke films gespeeld. Vandaar dat ik deze kans niet kon laten liggen. Martin Scorsese, die Pacino en De Niro net nog regisseerde in The Irishman, vindt de Marvelfilms geen cinema. Hij vindt dat ze meer weg hebben van pretparken. Akkoord? Boseman: Als er iemand recht heeft op een stevige opinie, dan Scorsese wel. Ze stoort me niet omdat hij in zijn oorspronkelijke verklaringen ruimte liet voor het idee dat superheldenfilms en wat hij echte cinema noemt, kunnen samenvallen. Mag ik erop wijzen dat mijn superheldenfilm genomineerd was voor zeven Oscars, waaronder die voor beste film? De artiesten die aan Black Panther hebben gewerkt, hebben Scorsese's zegen trouwens niet nodig om te weten dat hun film wél cinema is. Vanaf de allereerste gesprekken ging het over hoe we van Black Panther iets groters dan een Marvelfilm konden maken. We wisten dat dit een opportuniteit was om een grote culturele impact te hebben. Wat ook is gebleken. Voor Scorsese draait cinema om esthetische, emotionele en spirituele openbaring en om de complexiteit van mensen en hun soms paradoxale persoonlijkheden. Boseman: De dingen die volgens hem van een film cinema maken, zijn stuk voor stuk ook van toepassing op Black Panther. Ofwel heeft hij die film niet gezien ofwel heeft hij hem niet begrepen. Herkende hij die dingen niet om culturele redenen? Is het eerder een generatiekloof? Ik zou het niet weten. Hij heeft enkele films gemaakt waar ik gek op ben. Hij heeft ook gelijk als hij voor kwaliteitsbehoud pleit. Je wilt niet dat films bejubeld worden omdat ze veel opbrengen in plaats van om hun artistieke kwaliteiten. Maar het voorstel om het hele superheldengenre uit te sluiten van nominaties en prijzen slaat nergens op. Je veroordeelt geen films zonder ze te bekijken, louter op basis van het genre. Toen wij campagne voerden voor Black Panther hebben we ons grote inspanningen moeten getroosten om de oudere leden van de Academy te overtuigen om de film effectief te bekijken. Hij had al meer dan een miljard opgebracht maar in het beste geval beloofden ze 'binnenkort eens' te kijken. Dat is veelzeggend: het wijst op vooroordelen. Ook Scorsese zit in dat schuitje.