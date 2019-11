Na Girl vorig jaar kiest België in de Oscarrace opnieuw voor de film die in Cannes is uitgeroepen tot beste debuut. César Díaz graaft met Nuestras madres in Guatemala's pikdonkere verleden. 'De burgeroorlog heeft ons geleerd dat je gerust iemand mag vermoorden.'

In Nuestras madres speurt een forensisch antropoloog naar de lichamen van de tienduizenden Guatemalteken die verdwenen tijdens de burgeroorlog. 'Guatemala is een rijk land maar de rijkdom is extreem slecht verdeeld', legt regisseur César Díaz uit. 'Tussen 1944 en 1954 leek dat even te keren: democratisch verkozen regeringen voerden grote hervormingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg door. Gronden werden onteigend. De spoorwegen en de elektriciteitsvoorziening werden genationaliseerd. Op export kwam een belasting en voor het eerst werden buitenlandse bedrijven belast. Dat was niet naar de zin van de VS. In 1954 steunde de CIA een staatsgreep die het leger aan de macht bracht. Die militaire dictatuur heeft tot 1986 geduurd. In 1960 brak dan ook nog eens een burgeroorlog uit. Vredesakkoorden kwamen er pas in 1996. '

...