Céline Sciamma over haar nieuwe film: 'Titanic, maar met twee vrouwen en zonder boot'

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Een kostuumfilm over een schilderes en haar model klinkt voor sommigen onder u allicht even opwindend als verf zien opdrogen. Toch is Céline Sciamma's Portrait de la jeune fille en feu niet alleen de meest romantische film van het jaar, het is ook een van de allerbeste.

Krijgt Jane Campion, 27 jaar na The Piano, eindelijk opvolging als vrouwelijke laureaat van de Gouden Palm? Dat was de vraag die afgelopen mei in Cannes op ieders lippen brandde. Van alle competitiefilms had Céline Sciamma's Portrait de la jeune fille en feu namelijk de hoogste quoteringen laten optekenen in de vakbladen. Bovendien leek de wind, zeker in deze tijden van MeToo, Time's Up en aanverwante genderdiscussies, extra gunstig te zitten voor haar prachtige lesbischeliefdesballade. Tot de prijzen werden uitgedeeld, de Franse regisseuse zich tevreden moest stellen met de prijs voor het beste scenario en de Gouden Palm weer eens naar een vent ging. Naar de Koreaan Bong Joon-ho om precies te zijn, voor zijn weliswaar eveneens uitmuntende klassensatire Parasite.

