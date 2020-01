De mensheid raakt maar niet uitgepraat over de musical Cats, de meest gehate film van 2019. Hoe is het zover kunnen komen? Dat leest u in deze handige Cats-tijdlijn.

17 juli 2019

Universal Pictures deelt een eerste blik achter de schermen in het YouTube-filmpje Cats: A Look Inside. Oké, het decor lijkt niet helemaal in proportie, maar al bij al ziet het er veelbelovend uit: een sterrencast geleid door de Oscarwinnende regisseur Tom Hooper (The King's Speech, Les Misérables), ongeziene technologische snufjes en lovende woorden van cast en crew. 'Het zijn mensen, maar toch ook katten en dat blaast me omver', verzekert James Corden (foto), die de pluizige dandy Bustopher Jones speelt.

...

Universal Pictures deelt een eerste blik achter de schermen in het YouTube-filmpje Cats: A Look Inside. Oké, het decor lijkt niet helemaal in proportie, maar al bij al ziet het er veelbelovend uit: een sterrencast geleid door de Oscarwinnende regisseur Tom Hooper (The King's Speech, Les Misérables), ongeziene technologische snufjes en lovende woorden van cast en crew. 'Het zijn mensen, maar toch ook katten en dat blaast me omver', verzekert James Corden (foto), die de pluizige dandy Bustopher Jones speelt. De eerste officiële trailer verschijnt. Die blaast inderdaad iedereen omver, zij het niet in positieve zin. De katten hebben mensenhanden, -gezichten en -borsten, ze zijn belachelijk klein en Judi Dench (foto) speelt om onduidelijke redenen een kat in een bontjas die verdacht veel op een kattenvacht lijkt. 'Een door drugs veroorzaakte nachtmerrie', luidt de teneur op Twitter. De tweede trailer wordt gedropt en vermorzelt het laatste restje hoop. Het internet is furieus. 'It's still the most terrifying thing you've ever seen in your entire life', aldus The Guardian. De producenten beloven dat de katten er in de bioscoopversie een pak beter zullen uitzien. Jason Derulo, die de rol van Rum Tum Tugger vertolkt (foto), is er '125% zeker van' dat zijn geslachtsdeel - of anaconda, zoals hij het zelf noemt - CGI-gewijs moest worden weggewerkt wegens te groot. De eerste recensies komen binnen. Die zijn stuk voor stuk vernietigend. De woorden gedrocht, nachtmerrie, catastrofe en kattenbak vallen meermaals. Eén criticus houdt het bij 'ik haat de film niet'. Naar Cats-normen is dat een compliment. Op Rotten Tomatoes staat de teller momenteel op 18%. Cats verschijnt in de Amerikaanse en Britse bioscopen. Cats haalt in zijn openingsweekend slechts zesenhalf miljoen dollar op tegenover een budget van vijfennegentig miljoen dollar. Vooraf werd geschat dat dat tussen de vijftien en twintig miljoen dollar zou zijn. Universal Pictures stuurt een memo naar bioscopen om te melden dat ze een nieuwe versie van de film kunnen downloaden, aangezien de originele versie nog heel wat fouten bevat. Volgens kenners is dat ongezien. Jason Derulo zegt dat je nu eenmaal sneller op kritiek stuit wanneer je een werk uitbrengt 'dat een kunstvorm herdefinieert'. James Corden laat weten dat hij de film nog niet heeft gezien, maar heeft horen waaien dat hij verschrikkelijk is. De Academy of Motion Picture Arts and Sciences laat toe dat de nieuwe, verbeterde versie van Cats mag meedingen naar een Oscar. De Oscarcampagne voor Cats wordt geannuleerd na tegenvallende resultaten. Volgens schattingen stevent Cats af op een verlies tussen de eenenzeventig en honderd miljoen dollar.