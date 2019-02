Casey Affleck als regisseur en zes andere blikvangers die u kan zien op de Berlinale

The Golden Glove (Fatih Akin, Duitsland)

De regisseur van Gegen die wand komt na het suffe wraakdrama Aus dem Nichts op de proppen met een op ware feiten gebaseerde horrorfilm. Jonas Dassler kroop in de huid van seriemoordenaar Fritz Honka, die zijn dagen doorbrengt in een van droefenis overlopende bar en daar zijn nietsvermoedende slachtoffers oppikt.





Grace à Dieu (François Ozon, Frankrijk)

Twee jaar na de kinky psychtriller L'amant double heeft François Ozon weer een nieuwe prent klaar. Deze keer volgt de cineast een man die wraak wil nemen op de pedofiele priester die zijn jeugd vergalde. De kans is groot dat Ozons stokpaardjes - lust, liefde en burgerlijke hypocrisie - weer vrij over het witte doek mogen galopperen.





Hellhole (Bas Devos, België)

Na zijn prachtige debuut Violet mag Bas Devos ook met zijn tweede film een retourtje Berlijn boeken. Nog een constante is cameraman Nicolas Karakatsanis, die zijn lens mocht richten op drie uiteenlopende personages die dolen in het Brussel van vlak na de aanslagen drie jaar geleden. De hoofdrollen zijn voor Willy Thomas (nu te zien als onderhandelaar Roeland in De dag), Alba Rohrwacher en Hamsa Belarbi.





Light of My Life (Casey Affleck, Verenigde Staten)

Na een paar kortfilms en I'm Still Here, de mockumentary slash kunstperformance van Joaquin Phoenix, kruipt acteur Casey Affleck opnieuw in de regisseursstoel voor een drama waarin hij ook zelf de hoofdrol speelt. Light of My Life, met naast Affleck ook Elizabeth Moss en de onbekende Anna Pniowsky in de rangen, belooft een post-apocalyptisch drama over een wereld zonder vrouwen te worden.

Mid90's (Jonah Hill, Verenigde Staten)

Nog een acteur die in Berlijn zijn regiedebuut in wereldpremière ziet gaan. De ster van onder meer 21 Jump Street, The Wolf of Wall Street en Moneyball voert de jonge Sunny Suljic (The Killing of a Sacred Deer) op als getroubleerde skatende tiener in de jaren negentig.





The Kindness of Strangers (Lone Sherfig, Denemarken)

Wie Deense film zegt, zegt Dogme 95, de beweging van onder anderen Thomas Vinterberg en Lars von Trier die met haar rigide regels - geen muziek, geen regisseursnaam op de aftiteling... - de Europese arthouse choqueerde. Ook regisseur-auteur Lone Sherfig kom er niet omheen en ging onder meer in Italian for Beginners aan de slag met het Dogme-manifest.

In haar nieuwste film verlaat Sherfig dat pad en laat ze de wegen van haar hoofdpersonages kruisen in een New Yorks restaurant. Duiken onder meer op: een moeder op de vlucht (Zoe Kazan), een verpleegster (Andrea Riseborough) en een advocaat met complexen (Jay Baruchel).







Vice (Adam McKay, Verenigde Staten)

Na de Amerikaanse kredietcrisis - herinner u het fantastische The Big Short - neemt Adam McKay deze keer het leven en werk van Dick Cheney, de vicepresident van George W. Bush, onder de loep. Christian Bale maakte zich de quasikaalkop en oudemannenbril eigen en maakt daarvoor, net als zijn medespelers Sam Rockwell en Amy Adams, kans op een Oscar.