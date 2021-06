Mon légionnaire van de Française Rachel Lang en Aya van Fransman Simon Coulibaly Gillard trekken deze zomer naar Cannes. Beide films werden geproduceerd in België.

Nadat eerder al verschillende Belgische cineasten het nieuws kregen dat ze met hun film volgende maand richting Cannes mogen trekken voor het prestigieuze filmfestival, zijn dinsdag nog twee Belgische (co)producties toegevoegd aan de affiche.

Mon légionnaire van Rachel Lang, een film over wat het Vreemdelingenlegioen doet met relaties, zal te zien zijn in de sectie Quinzaine des réalisateurs, die van 7 tot 17 juli loopt. De film is een productie van het Belgische Wrong Men. Aya werd dan weer geproduceerd door het Brusselse Michigan Films. De debuutfilm van Simon Coulibaly Gillard wordt vertoond in ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion), een nevensectie van het festival.

België is goed vertegenwoordigd op de Croisette: onder meer Joachim Lafosse neemt met zijn nieuwe film Les intranquilles deel aan de officiële competitie van het filmfestival van Cannes. Het filmdebuut van Laura Wandel, Un Monde, en La Civil van de Vlaams-Roemeense Teodora Ana Mihai zijn geselecteerd voor Un Certain Regard, een onderdeel van het filmfestival dat gedurfde films en jong talent bekroont. (Belga)

Cannes 2021 Het filmfestival van Cannes vindt dit jaar uitzonderlijk plaats van 6 tot 17 juli.

