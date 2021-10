Ruben Impens, cameraman van Gouden Palm-winnaar Titane, wint de Jo Röpcke Award 2021, de jaarlijkse filmprijs van Knack Focus.

Ruben Impens (Gent, °1971) is dit jaar de laureaat van de Jo Röpcke Award, de naar de voormalige filmjournalist van de BRT genoemde prijs die Knack Focus jaarlijks uitreikt aan 'iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vlaamse film'.

Impens krijgt de prijs voor zijn verbluffende camerawerk voor Titane, de bodyhorrorfilm waarmee de Franse regisseuse Julia Ducournau afgelopen zomer de Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes. Eerder verzorgde Impens de fotografie van Ducournaus debuut Grave (2016) en van alle films van regisseur Felix van Groeningen, waaronder De helaasheid der dingen (2009), The Broken Circle Breakdown (2012) en Beautiful Boy (2018).

'Impens weet telkens subtiel zijn stempel te drukken, met levendig camerawerk waar de sfeer, de intimiteit en de goesting van afdruipen', licht Knack Focus-filmcriticus Dave Mestdach de keuze voor Ruben Impens toe. 'Zoals elke grote cameraman mag Impens de coauteur van zijn films worden genoemd. Hij is een gedreven ambachtsman en verfijnd artiest die al jaren tot de allerbesten in zijn vakgebied behoort, wat de terechte internationale erkenning voor Titane nog maar eens bewijst.'

In een reactie reageert Impens enthousiast: 'Ik ben vereerd met deze prijs, zeker als ik zie welke straffe namen op de erelijst staan. Het is ook fijn om als cameraman in de spotlights te worden gezet, aangezien het net ons werk is om een verhaal te dienen. Bovendien sta ik nu eindelijk op hetzelfde niveau als Felix (Van Groeningen, nvdr.), die hem eerder ook al won. (lacht)'

De prijs - een cartoon van Knack Focus-huistekenaar Karl Meersman - werd zaterdag op het 48ste Film Fest Gent in ontvangst genomen door Anke Blondé, de echtgenote van Impens, die momenteel in Nepal De acht bergen aan het draaien is, in een regie van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch.

Erelijst Jo Röpcke Award 2008: Fien Troch 2009: Felix van Groeningen 2010: Gust Van den Berghe 2011: Nicolas Provost 2012: Nicolas Karakatsanis 2013: Caroline Strubbe 2014: Bas Devos 2015: Robin Pront 2016: Nico Leunen 2017: Gilles Coulier 2018: Lukas Dhont 2019: Frank Van den Eeden 2020: Patrick Deboes

