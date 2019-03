Bruxelles ma belle? Onze hoofdstad in vijf films

BRUSSELS BY NIGHT

Marc Didden, 1983

Met dit etterende debuut trok Marc Didden de Vlaamse film uit de landbouwgrond en verplantte hem naar een hoofdstedelijke poel van verderf. Daar dwaalde de regisseur samen met de depressieve Max door het nachtleven om deze dissonante stadssymfonie te componeren. Aanvankelijk zou Diddens cultprentDe zin van het levenheten, maar daar beslisten Monthy Python en Raymond van het Groenewoud anders over.





MANNEKEN PIS

Frank Van Passel, 1995

Jongen ontmoet meisje op de tram en wordt verliefd. Elke hoofdstad heeft hierop wel zijn eigen variant, maar dat maakt Frank Van Passels debuut niet minder interessant. De regisseur situeert deze dromerige tragikomedie immers in een Brussel dat hij schetst als een droeve plek waar mensen komen om te sterven en te vergeten, of waar ze toevallig de liefde vinden als ze aan tramhalte Manneken Pis afstappen.





THE EQUALIZER 2

Antoine Fuqua, 2018

Normaal gezien doet Denzel Washington geen sequels, maar een trip naar Brussel kon de acteur niet weigeren. Voor zijn tweede vertolking van de superbehendige wreker McCall zakte hij naar de Europese hoofdstad af om er de moord op een oude bekende te onderzoeken. Daar blijkt het te krioelen van de corrupte politici en criminelen.





THE INVADER

Nicolas Provost, 2011

Dit langspeeldebuut van beeldend kunstenaar Nicolas Provost is een bevreemdend migrantendrama over een Afrikaanse vluchteling die in het weinig gastvriendelijke Brussel belandt. Het gevaarlijke en ranzige kantje van de kille stad wordt door cameraman Frank van den Eeden zo scherp in beeld gebracht dat zelfs buitenlandse critici denken dat iedereen zich voor Brussel schaamt.





BLACK

Adil El Arbi & Bilall Fallah, 2016

De filmtandem Adil-Bilall schoot dezeWest Side Storyin het Brusselse bendemilieu enkele maanden voor de aanslagen van 22 maart. In een interview noemdeTimeEl Arbi wat later de Molenbeekse Spielberg, en vroegen ze hem hoe hij Detroit zou schetsen in het op stapel staandeBeverly Hills Cop 4: 'Een beetje zoals Brussel.'