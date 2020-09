Het Brussels International Film Festival (Briff) gaat donderdag van start in Brussel. Het evenement, dat werd uitgesteld door de coronacrisis, kan rekenen op de aanwezigheid van enkele grote namen, zoals de Frans-Griekse regisseur Costa-Gavras en de Belgische regisseur Lucas Belvaux. Maar ook opkomende Belgische en internationale talenten tekenen present.

De derde editie van het Briff, dat normaal eind juni-begin juli had moeten plaatsvinden, ontvangt Costa-Gavras als eregast. Om hem te eren pakt het festival uit met een retrospectieve in zes films 'die het eclectisme van een uitzonderlijke loopbaan en carrière illustreren', aldus de organisatie. Het gaat om 'Z' (1969), 'Missing' (1982), 'Betrayed' (1988), 'Amen.' (2002), 'Le Couperet' (2005) en 'Adults in the room' (2019).

Costa-Gavras zal aanwezig zijn om dieper in te gaan op zijn oeuvre tijdens een masterclass na de vertoning van 'Betrayed', op zaterdag 5 september. Het evenement is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk.

Op de openingsavond wordt de Belgische cinema in de kijker gezet met 'Des Hommes', de nieuwe speelfilm van Lucas Belvaux. De elfde film van de Belgische regisseur, gebaseerd op een boek van Laurent Mauvignier, maakt een portret van een veteraan die door de Algerijnse oorlog verbrijzeld is. De film werd bekroond met het label 'Cannes 2020'. Acteurs Yoann Zimmer en Jean-Pierre Darroussin zullen de voorstelling op de openingsavond bijwonen.

Het Briff organiseert tijdens het festival drie verschillende competities (nationaal, internationaal en Directors' week). De nationale competitie bestaat dit jaar uit zes langspeelfilms, die in avant-première getoond zullen worden. 'Tantas a lmas' van Nicolás Rincón Gille, 'Music Hole' van David Mutzenmacher en Gaëtan Liekens, 'Overseas' van Sung-A Yoon, 'Retrospekt' van Esther Rots, 'Le Milieu de l'horizon' van Delphine Leherice, 'Cosmogenie' van Vincent Paronnaud en 'Saint-Nicolas est socialiste' van David Leloup.

In de internationale competitie strijden negen films om de titel. 'Rocks' van de Britse Sarah Gavron, 'Adolescentes' van de Franse Sébastien Lifshitz, 'A l'abordage' van de Franse Guillaume Brac en 'Babyteeth' van de Australische Shannon Murphy behoren tot de grootste kanshebbers.

De director's week tot slot belicht de creativiteit en de diversiteit die kenmerkend is voor de jonge en levendige generatie binnen de Europese arthouse cinema. Op de slotavond van het festival, na de prijsuitreiking, kan het publiek nog genieten van 'Antoinette dans les Cévennes' van de Franse regisseur Caroline Vignal. Ook deze film kreeg het label 'Cannes 2020'.

