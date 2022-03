De Amerikaanse acteur Bruce Willis, die in 1988 doorbrak met de film 'Die hard', stopt met acteren.

De 67-jarige Willis kampt met afasie, 'wat zijn cognitieve vermogens beïnvloedt', schrijft zijn dochter Rumer Willis op Instagram. Daarom 'neemt Bruce na lang nadenken afstand van de carrière die zoveel voor hem betekend heeft'.

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel of een beroerte. Soms kan ook een ongeval aan de oorzaak van dat letsel liggen.

Afasie kan op verschillende manieren tot uiting komen: zo kunnen patiënten niet of slechts gedeeltelijk begrijpen wat gezegd wordt, niet onder woorden brengen wat ze willen zeggen, moeite hebben met hardop lezen of juist niet begrijpen wat er geschreven staat.

Carrière

Na een aantal kleinere filmrollen werd Willis gecast als privédetective voor de Amerikaanse sitcom 'Moonlighting', die in de Verenigde Staten liep van 1985 tot 1989. De serie maakte van Willis een begrip, maar volledig doorbreken deed de acteur met de actiefilm 'Die Hard' (1998), waarin hij John McClane vertolkte, een politieagent die verwikkeld raakt in een terroristische aanslag.

'Yippee-Ki-Yay, motherfucker' maakt intussen deel uit van het collectief geheugen. Willis kroop van 1990 tot 2013 nog vier keer in de huid van McClane. Hij groeide uit tot een populaire actieheld en acteerde onder meer in 'Pulp fiction' (1994), '12 monkeys' (1995), 'Armageddon' (1998), 'The sixth sense' (1999) en 'The expandables' (2010 en 2012).

