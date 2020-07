De Belgische filmregisseurs Jean-Pierre en Luc Dardenne mogen dit najaar in de Franse stad Lyon de Prix Lumière in ontvangst nemen.

Met de Prix Lumière worden jaarlijks mensen gelauwerd die een belangrijke rol hebben gespeeld in de filmwereld. De broers Dardenne zijn de eerste Belgische winnaars van de prijs. De regisseurs, bekend van sociaal bewogen films als Rosetta (1999) en L'Enfant (2005), zullen hun prijs in ontvangst mogen nemen tijdens het filmfestival van Lyon, dat plaatsvindt van 10 tot 18 oktober.

De Franse filmprijs wordt al sinds zijn ontstaan in 2009 uitgereikt in Lyon. De stad speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de film. Het was namelijk daar dat de broers Auguste en Louis Lumière in 1895 met een zelf uitgevonden cinematograaf hun eerste film draaiden: La sortie des usines Lumière.

'We zijn zeer vereerd dat we de Prix Lumière 2020 krijgen', reageren de broers Dardenne op de website van het filmfestival. 'Voor ons, twee broers die films maken, heeft deze prijs een bijzondere emotionele betekenis. Het brengt ons in contact met de twee broers die begonnen waren met het maken van films.'

Jean-Pierre en Luc Dardenne volgen de Amerikaanse regisseur Francis Ford Coppola op als laureaten van de Prix Lumière. Eerder werd de prijs al toegekend aan onder meer Clint Eastwood, Ken Loach, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Martin Scorsese en Jane Fonda. (Belga)

