Op 9 januari organiseert het Brussels kunstencentrum BOZAR een onlinegesprek tussen de Chinese kunstenaar en VRT-journaliste Annelies Beck over kunst, corona en Coronation (2020), een film die beide thema's verzoent in een aangrijpend verslag.

In Coronation filmt de dissidente kunstenaar Ai Weiwei van op afstand de lockdown in de stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak. Veertien amateurfilmers uit de stad stuurden tijdens de lockdown elke dag hun opnames naar Ai Weiwei in Cambridge, waar hij in ballingschap leeft. Er zijn onder meer drone-opnames gebruikt, evenals beveiligingsbeelden van ziekenhuizen en video's van medisch personeel dat patiënten behandelt.

'We brengen Coronation, onze film over Wuhan, uit als een ode aan alle artsen en verplegers die tegen COVID-19 vechten', schreef Ai Weiwei indertijd op Twitter. De film van 115 minuten gaat over 'het politieke spook van de Chinese staatscontrole van de eerste tot de laatste dag van de vergrendeling van Wuhan', staat op de website over de film.

In de documentaire is de 'bruut efficiënte, gemilitariseerde reactie' van de Communistische Partij in China op het virus vastgelegd. De film is het startpunt van een onlinegesprek dat journaliste Annelies Beck met hem zal hebben, waarbij het publiek de mogelijkheid krijgt om ook vragen in te dienen. Het gesprek vindt plaat op zaterdag 9 januari 2021, om 19.00 uur. Onlineregistratie is verplicht op voorhand. De toegang is gratis.

