Nadat ze zowat 24 uur eerder ten onrechte dood was verklaard, is de Amerikaanse actrice Tanya Roberts, die Bondgirl Stacey Sutton speelde in A view to a kill (1985), maandagnacht op 65-jarige leeftijd overleden, zo hebben Amerikaanse media gemeld.

Fox News meldde van haar partner Lance O'Brien te horen te hebben gekregen dat de actrice overleden was na een hospitalisatie voor complicaties van een urineweginfectie. Volgens de celebritieswebsite TMZ.com ging Roberts, met als echte naam Victoria Leigh Blum, heen in het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles.

Naast haar rol als Bondgirl speelde ze onder meer ook mee in de originele Charlie's Angels-serie en recenter ook in That '70s show, waar ze de rol vervulde van Midge, de moeder van Donna.

Fox News meldde van haar partner Lance O'Brien te horen te hebben gekregen dat de actrice overleden was na een hospitalisatie voor complicaties van een urineweginfectie. Volgens de celebritieswebsite TMZ.com ging Roberts, met als echte naam Victoria Leigh Blum, heen in het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles. Naast haar rol als Bondgirl speelde ze onder meer ook mee in de originele Charlie's Angels-serie en recenter ook in That '70s show, waar ze de rol vervulde van Midge, de moeder van Donna.