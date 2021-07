Dilip Kumar, een van de grootste acteurs van de Indiase cinema, is woensdag overleden op 98-jarige leeftijd.

Dilip Kumar werd op 11 december 1922 geboren als Mohammed Yusuf Khan in Peshawar, een stad die vandaag in het noorden van Pakistan ligt, maar destijds deel was van Brits-Indië. Zijn vader, een fruithandelaar, bracht zijn gezin in de jaren 1930 naar Mumbai.

Als jongeman was Kumar voorbestemd om het familiebedrijf over te nemen, maar hij weigerde nadat hij was opgemerkt door actrice Devika Rani. Rani overtuigde hem om zijn naam te veranderen en in de filmindustrie te stappen, zonder medeweten van zijn vader die de carrière niet goedkeurde. Kumar maakte zijn filmdebuut in 1944 met Jwar Bhata. De hit Andaz uit 1949 maakte hem beroemd.

Samen met Dev Anand en Raj Kapoor groeide Kumar uit tot een van de drie grootheden van het gouden tijdperk van Bollywood. De legendarische acteur speelde in meer dan 65 films, gedurende bijna vijf decennia.

Volgens de Britse openbare omroep BBC werd hij op 30 juni in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsklachten. De acteur laat zijn vrouw Saira Banu, een Bollywoodactrice, achter. Het koppel had geen kinderen.

Op sociale media regent het eerbetuigeningen door politici, Bollywoodsterren en zelfs geschiedkundigen. Ook premier Narendra Modi bracht hulde aan de filmlegende: 'Zijn heengaan is een verlies voor onze culturele wereld', klonk het. (Belga)

