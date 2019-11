Acteur en regisseur Ben Affleck werkt aan een film over het regime van Leopold II in Congo. Die zal King Leopold's Ghost heten. Dat melden de Amerikaanse filmwebsites Varietyen Deadline vrijdag.

Wanneer de nieuwe film van Ben Affleck bij ons zal uitkomen, is nog niet bekend, maar dat hij stof zal doen opwaaien in België, staat nu al zo goed als vast. Affleck situeert zijn film namelijk in het vroeg-twintigste-eeuwse Congo en richt zijn blik op de gruweldaden die daar zijn aangericht onder het bewind van de Belgische koning Leopold II.

De film zal King Leopold's Ghost heten en is gebaseerd op het gelijknamige boek van journalist Adam Hochschild. Hij richtte zijn blik vooral op drie mannen - een zwarte Amerikaanse missionaris, een Britse onderzoeksjournalist en een Ierse spion - die samen de wantoestanden aanklaagden.

Het scenario zal uit de pen komen van Farhad Safinia, die eerder meeschreef aan onder meer Apocalypto van Mel Gibson. Affleck is naast regisseur ook producer. Daarnaast zetten Martin Scorsese en Harry Belafonte zetten hun schouders mee onder de film als producenten. Over de cast van de film is nog niets geweten.

Affleck is al langer dan vandaag begaan met de situatie in Congo. Negen jaar geleden richtte hij mee het Eastern Congo Initiative op, een organisatie die de gemeenschap in Oost-Congo sterker probeert te maken door onder meer beurzen uit te reiken. Van Hochschilds boek over de koloniale wreedheden wilde hij aanvankelijk een serie maken, maar uiteindelijk koos hij toch voor het witte doek.

Affleck speelde als acteur in tientallen films mee, van Good Will Hunting(1997) tot Pearl Harbor (2001) en Armageddon (1998), en heeft als regisseur ook al zes langspeelfilms op zijn actief, waarvan Argo (2012) het meeste weerklank kreeg. De prent won zes jaar geleden de Oscar voor Beste Film. Daarnaast leverde Argo hem nog twee Golden Globes en twee BAFTA's op. Ook voor het scenario van Good Will Hunting, dat hij schreef met zijn goede vriend Matt Damon, viel hij in de prijzen met onder meer een Oscar.