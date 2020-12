De kortfilm 'Sun dog' van regisseur Dorian Jespers en 'Jumbo', de debuutfilm van de cineaste Zoé Wittock, zijn de Belgische kanshebbers op een European Film Award.

De Europese filmprijzen worden dit jaar online uitgereikt vanwege de coronapandemie. Dat gebeurt van 8 tot en met 12 december.

'Sun dog', waarmee regisseur Dorian Jespers in 2019 afstudeerde aan het KASK, schetst het portret van een jonge slotenmaker in Moermansk, een bevroren stad in het Russische Noordpoolgebied. De film won in 2019 een van de wildcards van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en in februari dit jaar ook de Ammodo Tiger Short Award op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Vorig jaar kreeg de film een eervolle vermelding op Film Fest Gent.

De winnaar van de kortfilmsectie wordt op 10 december bekendgemaakt tijdens een virtueel evenement.

'Jumbo', de debuutfilm van de Belgische cineaste Zoé Wittock, is dan weer genomineerd voor de European Discovery-Fipresci Prijs, de prijs voor de beste debuutfilm op de European Film Awards. De film is een Belgisch-Frans-Luxemburgse coproductie over Jeanne, gespeeld door de Franse actrice Noémie Merlant, een verlegen jonge vrouw die 's nachts in een pretpark de gangpaden schoonmaakt. Op een dag wordt er in het park een nieuwe attractie geopend, de Jumbo. Het is het begin van een liefdesverhaal. De cast bestaat bijna uitsluitend uit Franse acteurs, aangevuld met onder meer de Belg Sam Louwyck.

De première van de film was te zien op het Sundance Film Festival in januari. De Belgische première op 18 maart dit jaar moest vanwege COVID-19 op video on demand (VOD) uitkomen in plaats van in de cinemazalen.

Zwaartepunt van de 33ste editie van de EFA's ligt op zaterdag, met de finale vanuit het Futurium in Berlijn. Dan worden onder meer de prijzen voor beste film, acteur, actrice en regisseur bekendgemaakt. Zaterdag wordt ook de winnaar van de beste debuutfilm bekendgemaakt.

In België is die finale te volgen op de website van het Film Fest Gent www.filmfestival.be, op www.cinenews.be en op www.europeanfilmawards.eu.

