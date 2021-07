De Belgische coproductie 'Rien à foutre', de eerste langspeelfilm van Emmanuel Marre en Julie Lecoustre met Adèle Exarchopoulos in de hoofdrol, heeft tijdens de zestigste prijsuitreiking van de Week van de Kritiek de prijs van de Gan Foundation gewonnen.

De prijs levert de distributeur van de film 20.000 euro op. Zo kan die specifieke promotie voeren tijdens de release van de film in de bioscoop in Frankrijk.

De film, die geproduceerd werd door de Belgische productiemaatschappij Wrong Men, vertelt het verhaal van Cassandre, een 26-jarige stewardess bij een lowcost-luchtvaartmaatschappij.

De Week van de Kritiek, een parallelle selectie van het Filmfestival van Cannes, is gewijd aan de ontdekking van jong talent door het vertonen van eerste en tweede films.

Jonge Belg in de schijnwerpers gezet door Cinéfondation

De kortfilm 'L'enfant salamandre' van de Belgische filmstudent Théo Degen is vertoond in een selectie van Cinéfondation. Elk jaar worden in die selectie vijftien tot twintig kortfilms voorgesteld door filmscholen wereldwijd.

Degen studeert aan het Institut Supérieur des Arts in Elsene. Met zijn film duikt hij in het leven van Florian, een tiener die gelooft dat hij met de doden kan communiceren door middel van vuur. Zijn obessie maakt van hem de dorpsgek en wanneer men aan hem zegt dat hij een monster is, wordt Forian er een.

'In Cannes zijn opent veel deuren,' zegt de jonge filmmaker. Zo ontmoette hij zowel in Cannes als in België al verschillende producenten en productiemaatschappijen. 'Ze boden me aan om projecten in te dienen.'

