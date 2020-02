De prijs voor de meest innovatieve en inspirerende film in het Forumprogramma van de Berlinale gaat naar de documentaire "Victoria".

De documentaire "Victoria" van de Vlaamse documentairemakers Sofie Benoot, Isabelle Tollenaere en Liesbeth De Ceulaer heeft vrijdagavond op het jaarlijkse internationale filmfestival van Berlijn de Caligariprijs gewonnen, de prijs voor de meest innovatieve en inspirerende film in het Forumprogramma van de Berlinale. Dit heeft het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) meegedeeld.

"Victoria", een productie van Caviar en Canvas met steun van het VAF, speelt zich niet ver van Los Angeles in de Mojavewoestijn af, waar de onvoltooide stad California City ligt.

Lashay T. Warren (25) probeert er een nieuw leven op te bouwen en zijn turbulente verleden in LA achter zich te laten, zo schetst het VAF de documentaire in de mededeling. Aan de Caligariprijs is een bedrag van 4.000 euro verbonden.

