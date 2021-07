Op het Filmfestival van Cannes heeft 'La Civil', het speelfilmdebuut van Teodora Ana Mihai, de Audacity Award (Prijs voor Durf) gewonnen. De Grote Prijs 'Un Certain Regard' was voor de in Noord-Ossetië opgenomen de film 'Unclenching The Fists' van Kira Kovalenko.

De film beleefde eind vorige week zijn wereldpremière in Cannes, als onderdeel van het Un Certain Regard programma van de Officiële Selectie. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

'La Civil' vertelt het verhaal van Cielo, een Mexicaanse moeder die op zoek gaat naar haar dochter die werd gekidnapt door een drugskartel. Als de autoriteiten geen hulp bieden, neemt Cielo het heft in eigen handen en transformeert ze geleidelijk van een huisvrouw in een wraakzuchtige militant. De hoofdrol wordt vertolkt door Arcelia Ramirez, met bijrollen voor Alvaro Guerrero en Jorge A. Jimenez.

De film, geïnspireerd op waargebeurde feiten van kartelgeweld in Mexico, is een productie van Hans Everaert voor het Antwerpse productiehuis Menuetto, in coproductie met het productiehuis van de gebroeders Dardenne, Les Films du Fleuve, het Roemeense Mobra Films van Gouden Palm-winnaar Cristian Mungiu en het Mexicaanse Teorema.

De cineaste dankte haar producenten voor 'de durf om in haar project te geloven'. Ze droeg de film op 'aan alle families in Mexico en elders die nog altijd op zoek zijn naar hun geliefden.'

De Grote Prijs 'Un Certain Regard' was voor de in Noord-Ossetië opgenomen de film 'Unclenching The Fists' van Kira Kovalenko.

