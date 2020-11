De Federatie van Cinema's (FCB) en de Vereniging Van Filmdistributeurs (VFDB) pleiten ervoor om de bioscopen in ons land midden december opnieuw te openen.

De filmverenigingen vragen het voorbeeld van Frankrijk te volgen, waar de filmzalen vanaf 15 december opnieuw open mogen. Ze benadrukken dat bioscopen nooit besmettingsbronnen zijn geweest en dat de vooropgestelde maatregelen strikt werden opgevolgd.

'We hopen oprecht dat we de Belgische bevolking tijdens de kerstvakantie opnieuw kunnen verwelkomen, uiteraard met strikte maatregelen. Op die manier kunnen we hen toch een welverdiende ontspanning bieden', zegt Thierry Laermans, secretaris van de FCB. Hij onderstreept daarbij ook dat cultuur en amusement essentieel zijn voor de bevolking.

De Belgische Vereniging van Filmdistributeurs verwacht dit jaar voor de distributeurs een omzetverlies van meer dan 70 procent. 'De financiële impact van het coronavirus op de sector is erg groot. Ook dat is een reden om een snelle heropening toe te staan', aldus Laermans. (Belga)

